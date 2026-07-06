L'Udinese ha ufficializzato il suo primo acquisto per la stagione 2026‑2027, inaugurando la campagna estiva con l'arrivo di Giorgi Chakvetadze. Il centrocampista offensivo georgiano si unisce al club friulano a titolo definitivo, proveniente dal Watford. Il giocatore, classe 1999, ha firmato un contratto che lo legherà all'Udinese fino al 30 giugno 2030, con un'opzione per un'ulteriore stagione. Questo accordo a lungo termine sottolinea la fiducia della società nelle sue capacità e nel suo potenziale.

Il percorso e le caratteristiche di Chakvetadze

Chakvetadze, nazionale georgiano, è riconosciuto per la sua notevole duttilità tattica. È in grado di ricoprire efficacemente i ruoli di trequartista, mezzala ed esterno offensivo, offrendo diverse soluzioni tattiche. Cresciuto nella Dinamo Tbilisi, si è messo in luce con il Gent, club con cui ha conquistato la Coppa del Belgio nel 2022. Ha poi maturato esperienze in prestito con l'Amburgo e lo Slovan Bratislava, vincendo il campionato slovacco. Dal 2023, ha vestito la maglia del Watford, affermandosi come uno dei punti di riferimento della squadra in Championship. La sua esperienza internazionale è significativa, con 39 presenze e 10 reti con la nazionale della Georgia.

Il significato strategico dell'operazione

L'ingaggio di Giorgi Chakvetadze rappresenta il primo rinforzo a disposizione di Kosta Runjaic, il tecnico che guiderà l'Udinese nella stagione 2026‑2027. Questa operazione evidenzia la stretta relazione tra l'Udinese e il Watford, entrambe società della famiglia Pozzo, una sinergia che facilita trasferimenti strategici. L'acquisizione di Chakvetadze si inserisce pienamente nella strategia di mercato del club friulano, che privilegia l'investimento su giocatori giovani e versatili. La scelta di un profilo con le sue caratteristiche, capace di adattarsi a più ruoli offensivi, conferma l'intenzione dell'Udinese di costruire una rosa dinamica e competitiva per un progetto tecnico solido e duraturo.