L'arbitro brasiliano Raphael Claus, originario di Santa Bárbara d’Oeste, si trova al centro di una significativa controversia scoppiata durante i recenti Mondiali. La sua decisione di espellere l'attaccante statunitense Folarin Balogun nel corso dell'incontro tra gli Stati Uniti e la Bosnia-Erzegovina ha innescato una serie di eventi che hanno portato alla successiva sospensione della squalifica del giocatore. L'episodio, avvenuto al 19° minuto del secondo tempo, è stato il risultato di un richiamo del VAR, che ha spinto Claus a rivedere la sua valutazione iniziale e a mostrare il cartellino rosso.

Il ruolo di Raphael Claus e la dinamica dell'espulsione

Raphael Claus, arbitro di 46 anni e fischietto FIFA dal 2015, era il direttore di gara nella partita in cui si è verificato l'incidente. Durante il match, Balogun ha involontariamente calpestato la caviglia del difensore bosniaco Tarik Muharemovic. In un primo momento, Claus non aveva ritenuto l'azione meritevole di un'espulsione diretta, forse interpretando l'accaduto come un gesto involontario. Tuttavia, la sala VAR è intervenuta, richiamando l'attenzione dell'arbitro al monitor a bordo campo. Dopo aver esaminato attentamente le immagini, Claus ha modificato la sua decisione iniziale, optando per l'espulsione diretta di Balogun, motivandola come un "grave fallo di gioco".

Questa scelta ha immediatamente generato un acceso dibattito tra addetti ai lavori e tifosi, ponendo l'arbitro brasiliano sotto i riflettori internazionali.

Le conseguenze immediate e il precedente di Claus

La decisione arbitrale di Raphael Claus ha avuto ripercussioni immediate e significative. La FIFA, l'organo di governo del calcio mondiale, è intervenuta sospendendo la squalifica automatica di una giornata che sarebbe stata normalmente applicata a seguito di un cartellino rosso diretto. Questa mossa ha permesso a Folarin Balogun di essere regolarmente disponibile per la successiva partita degli ottavi di finale contro il Belgio, una circostanza che ha alimentato ulteriori discussioni sulla coerenza delle decisioni disciplinari.

Non è la prima volta che Claus si trova al centro di polemiche: già nel 2024, il suo nome era stato associato a un'accusa di combine nel campionato brasiliano, mossa dal proprietario del Botafogo, John Textor. Tuttavia, in quell'occasione, l'arbitro era stato completamente scagionato da ogni accusa dalla federazione calcistica brasiliana, senza subire alcuna sanzione.

Le implicazioni disciplinari e la reazione della UEFA

La sospensione della squalifica di Balogun da parte della FIFA è avvenuta in virtù dell'articolo 27 del Codice disciplinare dell'organizzazione, una disposizione che offre la possibilità di sospendere una sanzione per un periodo di prova di un anno. Tale applicazione ha sollevato non poche perplessità e critiche, in particolare da parte della UEFA, l'organo di governo del calcio europeo.

La UEFA ha espresso una netta disapprovazione, definendo l'intervento della FIFA come il superamento di "una linea rossa" e denunciando la creazione di un precedente pericoloso per l'integrità e la regolarità del gioco. Le preoccupazioni riguardano la potenziale erosione della credibilità delle decisioni arbitrali e del sistema disciplinare, evidenziando la necessità di mantenere standard uniformi e inequivocabili per garantire la giustizia sportiva a livello internazionale. Il "caso Balogun" si configura così come un episodio chiave che potrebbe influenzare future interpretazioni e applicazioni delle normative disciplinari nel calcio mondiale.