La semifinale dei Mondiali tra Francia e Spagna si è infiammata fin dai primi minuti a causa di un episodio controverso che ha generato accese proteste da parte dei Bleus. Al ventesimo minuto di gioco, un calcio di rigore assegnato alle Furie Rosse ha non solo sbloccato il risultato, ma ha anche innescato una serie di polemiche che hanno caratterizzato l'inizio della partita.

L’azione che ha portato alla decisione arbitrale è scaturita da un cross lungo della Spagna indirizzato verso il secondo palo. Qui, il giovane Yamal si è inserito con prontezza tra la palla e il difensore francese Digne.

Nel tentativo di intercettare il pallone, Digne ha colpito lo spagnolo, provocandone la caduta. L’arbitro Barton, ben posizionato, non ha avuto esitazioni e ha fischiato immediatamente il calcio di rigore a favore della nazionale di De La Fuente. La scelta del direttore di gara ha immediatamente scatenato le veementi proteste dei giocatori francesi, i quali hanno contestato un presunto tocco di mano di Yamal prima del contatto decisivo. Nonostante le rimostranze, Barton ha mantenuto ferma la sua decisione.

Il rigore di Oyarzabal e la conferma del VAR

Il Var è intervenuto per una revisione dell'episodio, ma dopo un rapido controllo non ha rilevato alcuna irregolarità che potesse invalidare la decisione presa sul campo.

La conferma del Var ha quindi ratificato la scelta di Barton, che ha indicato nuovamente il dischetto. L'incarico di battere il rigore è stato affidato a Oyarzabal. L'attaccante spagnolo ha dimostrato grande freddezza, trasformando il tiro dal dischetto con estrema precisione e portando così la Spagna in vantaggio. Questo gol ha ulteriormente aumentato la tensione sia sul terreno di gioco che tra gli spettatori.

L'impatto della decisione arbitrale e le polemiche persistenti

La decisione arbitrale e la successiva realizzazione del penalty hanno continuato a essere oggetto di discussione anche nei minuti successivi, con i Bleus che hanno manifestato apertamente il loro dissenso. L'episodio si è rivelato uno dei momenti cruciali della semifinale, influenzando in maniera significativa l'andamento della gara e, potenzialmente, il morale delle due formazioni.

La semifinale tra Francia e Spagna si è svolta in un clima di grande attesa, con entrambe le squadre determinate a conquistare un posto in finale. L'incidente del rigore ha evidenziato quanto le scelte arbitrali possano essere decisive in partite di così alto livello, specialmente in situazioni al limite. La gestione del Var e la rapidità con cui è stata confermata la decisione hanno contribuito a mantenere elevata la tensione, sottolineando ancora una volta il ruolo sempre più rilevante della tecnologia nel calcio moderno.