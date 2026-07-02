L'attaccante della nazionale statunitense Folarin Balogun è stato protagonista di un episodio controverso durante la cruciale partita di Coppa del Mondo contro la Bosnia ed Erzegovina, valida per la fase a eliminazione diretta. Il cartellino rosso ricevuto, a seguito di un intervento giudicato falloso su Tarik Muharemovic, lo costringerà a saltare almeno la prossima e fondamentale sfida degli Stati Uniti contro il Belgio, valida per gli ottavi di finale del torneo.

L'incidente si è verificato all'inizio del secondo tempo. Balogun, che in precedenza aveva siglato il gol del vantaggio per gli USA, si è reso protagonista di un contrasto con il difensore bosniaco.

Inizialmente, il direttore di gara Raphael Claus aveva fischiato solamente un fallo, ma a seguito dell'intervento del Video Assistant Referee (VAR), la decisione è stata oggetto di revisione. Dopo un'attenta e prolungata analisi al monitor, l'arbitro ha optato per l'espulsione diretta dell'attaccante, motivando la sua scelta in campo con la dicitura di "gioco violento".

Le possibilità di ricorso e le regole FIFA

In base al regolamento della FIFA, Folarin Balogun ha la facoltà di presentare ricorso ufficiale al Comitato Disciplinare. Tuttavia, è estremamente improbabile che una decisione arbitrale di tale portata venga annullata, specialmente quando è stata convalidata e supportata dalla revisione video.

Affinché un ricorso possa essere accolto, è indispensabile che si verifichi un errore evidente o un caso di scambio di identità, circostanze che, nel contesto attuale, non sembrano applicabili al caso specifico. La sospensione automatica prevista per un'espulsione diretta è di una partita, il che significa che Balogun mancherà con certezza la decisiva partita degli ottavi di finale contro il Belgio.

Sebbene in situazioni di gioco violento o condotta particolarmente grave la squalifica possa teoricamente essere estesa fino a un massimo di tre giornate, questa eventualità appare remota. La decisione del cartellino rosso è stata infatti già percepita da molti osservatori come particolarmente severa, rendendo un'ulteriore aggravante della pena altamente improbabile e sproporzionata.

Le conseguenze per la nazionale USA e il possibile sostituto

L'assenza forzata di Balogun costituisce una sfida significativa e un ostacolo importante per la nazionale statunitense, che si troverà ad affrontare il Belgio priva del suo centravanti titolare e capocannoniere. Tra le alternative a disposizione del tecnico, il nome più accreditato e plausibile per sostituire Balogun nella formazione titolare è quello di Ricardo Pepi, attaccante in forza al PSV. Pepi si è messo in luce in maniera consistente nella stagione 2025-26, realizzando ben sedici reti in Eredivisie e dimostrando un'ottima vena realizzativa. Cresciuto nel settore giovanile del FC Dallas e con un'esperienza pregressa in Bundesliga, Pepi appare il profilo più adatto e preparato a raccogliere l'eredità e la responsabilità nella fase a eliminazione diretta del torneo.

La gara contro la Bosnia ed Erzegovina, inizialmente favorevole agli Stati Uniti grazie al gol di Balogun, ha subito una svolta inaspettata con l'espulsione, che ha complicato notevolmente la gestione del vantaggio e la strategia di gioco. Nonostante l'inferiorità numerica per gran parte del secondo tempo, la squadra è riuscita a difendere con tenacia il risultato e a ottenere la preziosa qualificazione agli ottavi. Tuttavia, dovrà ora prepararsi per l'importante e delicato scontro con il Belgio con una formazione rimaneggiata, affrontando un ostacolo non indifferente e una prova di carattere nel suo percorso mondiale.