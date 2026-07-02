Dopo la scadenza del contratto con il Forlì, Mattia Menarini è pronto a voltare pagina. Il centrocampista, protagonista della promozione in Serie C, è finito al centro del mercato con diversi club interessati al suo profilo. Intanto il Crotone valuta il suo inserimento in rosa, mentre il Catania guarda in casa rossoblù per rinforzare la difesa con Davide Di Pasquale. Il calciatore sarebbe un elemento gradito al tecnico Emilio Longo che, dopo aver salutato i calabresi, sarebbe in procinto di firmare con il Catania.

Menarini lascia il Forlì: il mercato si accende

L'accordo che legava Menarini al Forlì è ufficialmente terminato e tutto lascia pensare che il regista non vestirà più la maglia biancorossa. Dopo aver contribuito alla promozione in Serie C, il giocatore è pronto a una nuova sfida. Secondo le ultime indiscrezioni, il Crotone e il Treviso, neopromosso tra i professionisti, hanno già avviato i primi contatti per valutare un possibile trasferimento nelle prossime settimane.

Crotone e Treviso in corsa, il Foggia resta alla finestra

Le due società sembrano al momento le più attive nella corsa a Menarini, mentre il Foggia osserva l'evolversi della situazione. Il club pugliese attende infatti di conoscere il proprio destino, legato all'eventuale ripescaggio in Serie C dopo il fallimento della Ternana e la contestuale mancata iscrizione alla Serie C delle Fere.

Solo una volta definito il quadro del campionato, i rossoneri potranno pianificare il mercato e valutare concretamente l'affondo sul centrocampista.

Il Catania pensa a Di Pasquale per rinforzare la difesa

Sul fronte delle uscite del Crotone, il nome caldo è quello di Davide Di Pasquale. Il difensore centrale, protagonista di un finale di stagione convincente, è seguito con interesse dal Catania. L'operazione potrebbe essere favorita dalla presenza di Emilio Longo, prossimo allenatore degli etnei dopo l'esperienza sulla panchina rossoblù. Il tecnico conosce bene il giocatore e lo considera un profilo affidabile per affrontare il prossimo campionato di Serie C. Lo stesso Catania seguirebbe con interesse il centrocampista del Crotone, Andrea Gallo.