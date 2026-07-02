Il calcio professionistico saluta uno dei suoi interpreti più resilienti e talentuosi: Santi Cazorla. L'ex trequartista dell'Arsenal e due volte campione d'Europa con la Spagna ha annunciato il suo ritiro all'età di 41 anni, chiudendo una carriera lunga oltre vent’anni. La decisione è stata comunicata con un messaggio toccante, nel quale il centrocampista spagnolo ha espresso il significato profondo di questo addio: “Ora che tutto sta per finire, che appendo gli scarpini al chiodo e il rumore lascia il posto al silenzio, tutto ha un senso, perché questa fine non è avvenuta in un posto qualsiasi: ero a casa”.

Un epilogo simbolico, avvenuto al Real Oviedo, il club della sua terra natale, dopo un percorso segnato anche da un calvario di infortuni.

Una carriera segnata dalla resilienza

Il percorso di Santi Cazorla è stato un inno alla perseveranza. Il suo capitolo finale si è scritto al Real Oviedo, il club delle sue Asturie, dove era tornato nel 2023. Questo ritorno è stato contraddistinto da un atto di profonda generosità: Cazorla ha accettato il minimo salariale previsto dalla lega, destinando l'intero ricavato dei suoi diritti d'immagine al club. Prima di questo commovente epilogo, il centrocampista aveva brillato nella Liga con il Villarreal, affermandosi tra i migliori interpreti del campionato.

Nel 2012, il suo talento lo ha portato all'Arsenal, dove ha lasciato un segno indelebile, contribuendo alla conquista di ben tre FA Cup.

La sua ascesa, però, ha incontrato un ostacolo imponente nell'ottobre del 2016. Durante un incontro di Champions League contro il Ludogorets Razgrad, Cazorla ha subito un grave infortunio alla caviglia. Questa lesione, purtroppo mal curata, ha innescato un vero e proprio calvario: otto operazioni chirurgiche in quasi due anni, con il rischio concreto di perdere l'uso della gamba. Un periodo di grande sofferenza che ha messo a dura prova la sua carriera.

Nonostante le avversità, la sua determinazione lo ha spinto a un incredibile ritorno nel 2018, nuovamente al Villarreal. Qui ha dimostrato di non aver perso il suo tocco magico, realizzando ventidue gol e fornendo altrettanti assist in due stagioni.

Successivamente, ha intrapreso un'esperienza in Qatar con l'Al-Sadd, prima di compiere il cerchio e fare ritorno al Real Oviedo, la sua casa calcistica, per concludere la sua straordinaria avventura nel mondo del pallone.

Il bilancio con la nazionale

La carriera di Santi Cazorla è stata gloriosa anche con la maglia della nazionale spagnola. Con le Furie Rosse, ha totalizzato 81 presenze, diventando un elemento chiave nelle storiche vittorie degli Europei del 2008 e del 2012. Durante il suo percorso internazionale, ha contribuito con 15 gol e 10 assist, dimostrando la sua versatilità e il suo impatto sul gioco della squadra.

L'addio emotivo e il legame con il Real Oviedo

L'annuncio del ritiro di Santi Cazorla è stato accompagnato da un video profondamente emotivo diffuso sui suoi canali social.

In esso, il campione ha condiviso una riflessione toccante: “Alcune storie non terminano, solo ti riportano all’inizio, come un otto”. Questa frase racchiude il senso del suo percorso, culminato nel ritorno a casa, al Real Oviedo. Il club, dal canto suo, ha manifestato un grande affetto e riconoscimento per il suo idolo, dedicandogli un messaggio significativo sui social: “Tu magia no se va, solo se transformará” (La tua magia non se ne va, solo si trasformerà).

L'ultima stagione di Cazorla è stata caratterizzata dalla retrocessione del club, un evento doloroso, ma che non ha scalfito il profondo significato del suo addio. Un addio suggellato dal ritorno alle origini e da un gesto di incondizionata dedizione verso la sua squadra del cuore, il Real Oviedo, a cui ha donato non solo il suo talento ma anche un esempio di lealtà e amore per il calcio.