Il mercato continua a muoversi su più fronti e coinvolge alcune delle principali squadre di Serie A. In casa Juventus tiene banco il futuro di Gleison Bremer, che potrebbe non essere così scontato come sembrava nelle ultime settimane. Il Napoli starebbe valutando un giovane profilo tra i pali in vista di un'eventuale partenza di Vanja Milinkovic-Savic mentre il Milan avrebbe scelto di puntare su Jashari.

Spalletti non considera Bremer incedibile: una maxi offerta potrebbe cambiare tutto

Nonostante le recenti dichiarazioni d'amore alla Juventus, il futuro di Gleison Bremer sarebbe tutt'altro che definito.

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato provenienti dalla Continassa, il difensore brasiliano non avrebbe la certezza di restare in bianconero anche nella prossima stagione. Una situazione che sorprende, soprattutto alla luce della volontà manifestata dal diretto interessato di proseguire la propria avventura a Torino.

A pesare sul destino dell'ex Torino ci sarebbe il pensiero di Luciano Spalletti. Il tecnico toscano, stando alle indiscrezioni trapelate dalla Continassa, non riterrebbe Bremer un elemento imprescindibile della rosa. Il motivo sarebbe principalmente tattico: l'allenatore vorrebbe infatti un difensore centrale maggiormente predisposto all'impostazione dell'azione dal basso, caratteristica nella quale il brasiliano non avrebbe convinto pienamente nel corso delle ultime stagioni.

Per questo motivo, qualora dovesse arrivare una proposta pari o superiore ai 40 milioni di euro, la Juventus potrebbe seriamente prendere in considerazione la cessione del sudamericano.

Napoli su Restes, il Milan punta su Jashari

Novità anche in casa Napoli. Il club partenopeo avrebbe avviato i primi contatti con il Tolosa per Guillaume Restes, portiere francese classe 2005 seguito con attenzione anche da Aston Villa e Ipswich Town. L'estremo difensore rappresenterebbe una concreta alternativa qualora Vanja Milinkovic-Savic dovesse lasciare gli azzurri nel corso dell'estate.

Infine da segnalare un incontro andato in scena nelle scorse ore fra il Milan e l'entourage di Jashari. I dirigenti del club rossonero avrebbero rassicurato lo staff del registra per quanto concerne la sua centralità nel nuovo progetto targato Amorim. Lo svizzero piacerebbe molto al tecnico portoghese e con la possibile non conferma di Modric potrebbero essergli affidate le chiavi del centrocampo.