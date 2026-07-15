Il Sassuolo affronta un inatteso contrattempo nei primi giorni di preparazione in vista del prossimo campionato di Serie A. Domenico Berardi, l'esterno offensivo e capitano della squadra, è stato costretto a fermarsi a causa di un infortunio. Questa notizia giunge proprio mentre la formazione neroverde è impegnata nei ritiri precampionato, con l'obiettivo di raggiungere la migliore condizione fisica per l'inizio della stagione.

Il club ha confermato che Berardi ha riportato un sovraccarico alla caviglia destra. Sebbene l'esatta entità dell'infortunio e i relativi tempi di recupero non siano ancora stati definiti, è già stabilito che il calciatore seguirà un percorso di riatletizzazione specifica.

Questo programma si svolgerà presso il Mapei Football Center, struttura all'avanguardia dedicata al recupero degli atleti, come indicato nel comunicato ufficiale: 'Berardi, nei prossimi giorni, seguirà un percorso di riatletizzazione specifica per un sovraccarico alla caviglia destra presso il Mapei Football Center'.

Le condizioni di Berardi: situazione sotto controllo

Nonostante l'accaduto, il club ha voluto rassicurare che non si tratta di un problema di grave entità. Tuttavia, questo stop iniziale costituisce un ulteriore intoppo per il calciatore, il quale negli ultimi anni ha frequentemente dovuto affrontare problematiche fisiche. La situazione è costantemente monitorata dallo staff medico, il quale si impegnerà a valutare attentamente nei prossimi giorni l'evoluzione delle condizioni dell'esterno neroverde, fornendo aggiornamenti tempestivi.

L'importanza di Berardi per il Sassuolo e il Fantacalcio

Domenico Berardi rappresenta da tempo un punto di riferimento imprescindibile per il Sassuolo, sia per le sue qualità tecniche in campo che per il suo ruolo nello spogliatoio. La sua presenza è considerata fondamentale per gli equilibri tattici e la manovra offensiva della squadra. Di conseguenza, ogni suo stop viene seguito con particolare attenzione non solo dal club, ma anche dai milioni di fantallenatori che solitamente puntano su di lui nelle aste di inizio stagione, data la sua capacità di generare bonus. Il Sassuolo, tuttavia, mantiene un atteggiamento prudente e attende di valutare i progressi del percorso di recupero del suo capitano prima di rilasciare ulteriori aggiornamenti ufficiali.