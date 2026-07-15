Udinese Calcio ha lanciato la campagna abbonamenti 2026/27, intitolata “Ci siamo sempre stati”, per celebrare i 130 anni dalla fondazione del club. La presentazione, avvenuta al castello di Ragogna, ha evidenziato il forte legame con il territorio friulano, simboleggiato da un sasso venato di bianco e nero che richiama le pietre del fiume Tagliamento. La sottoscrizione degli abbonamenti sarà disponibile esclusivamente online.

La campagna si articola in tre fasi. La prima, dal 16 al 30 luglio, è riservata alla conferma del posto per i vecchi abbonati.

La seconda, dal 31 luglio al 1° agosto, permette il cambio posto agli abbonati della stagione precedente. La vendita libera inizierà il 3 agosto e si concluderà il 19 agosto. I prezzi sono stati definiti “popolari”, con un costo a partita che parte da 13,70 euro. Sono confermati gli abbonamenti speciali a 16 gare (escluse Inter, Milan e Juventus) a prezzi invariati, dedicati a famiglie e sportivi affiliati a federazioni. Rimane attiva l’offerta Tribuna Distinti Nord “Cuore Bianconero”. Per i bambini sotto i dieci anni, l’abbonamento per tutte le 19 gare in Tribuna e Distinti costa 100 euro.

Lo stemma celebrativo per i 130 anni

Per il suo 130° anniversario, l’Udinese Calcio ha introdotto uno stemma celebrativo che accompagnerà la squadra per tutta la stagione, con un forte valore simbolico.

Il logo, svelato ufficialmente, segna il ritorno della stella bianca presente sulla prima maglia dell’Udinese. Al suo interno sono racchiusi il nome del club e le date “1896‑2026”, insieme allo scudo bianconero, simbolo di Udine e dell’Udinese, raffigurato inclinato come sulla storica maglia con la stella.

Questo stemma celebrativo avrà diverse applicazioni durante la stagione, comparendo sulla linea travel del club e su una selezione di accessori. L’iniziativa mira a rafforzare il senso di appartenenza e l’identità, collegando idealmente la fondazione del club al presente.

Udinese: un legame indissolubile con il Friuli

Sia la campagna abbonamenti che le iniziative per il 130° anniversario sono state concepite per valorizzare il profondo rapporto tra il club e il territorio friulano.

Il simbolo del sasso venato di bianco e nero, che richiama le pietre del fiume Tagliamento, è un elemento distintivo della regione. L’abbonamento online, le offerte dedicate a famiglie e giovani tifosi, e la presenza dello stemma celebrativo sono strumenti strategici per coinvolgere la comunità e sottolineare la ricca storia e la tradizione dell’Udinese.