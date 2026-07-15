Brutte notizie per la Roma e per il tecnico Gian Piero Gasperini, impegnato nella fase di preparazione della nuova stagione. Durante una seduta di allenamento nel ritiro di Trigoria, il giovane attaccante Robinio Vaz, classe 2007, ha dovuto interrompere anzitempo l'attività a causa di un problema al ginocchio destro. L’episodio ha immediatamente destato preoccupazione nello staff tecnico giallorosso, che si trova ora a dover gestire il primo stop stagionale.

Le prime valutazioni mediche indicano una lesione al legamento collaterale mediale del ginocchio destro.

Il club capitolino ha precisato che i tempi di recupero saranno definiti in base all'evoluzione clinica del giocatore. Tuttavia, le impressioni iniziali non sono positive e si ipotizza che Vaz possa rimanere fermo per almeno un mese, compromettendo così una parte significativa del ritiro estivo.

Il profilo di Robinio Vaz

Robinio Vaz è giunto alla Roma nel mercato di gennaio, proveniente dal Marsiglia. Nella scorsa stagione, il giovane attaccante ha avuto modo di mettersi in evidenza, collezionando dodici presenze in Serie A e realizzando un gol. Considerato uno dei prospetti più interessanti della rosa, Vaz era atteso da un ruolo di rilievo nella preparazione estiva sotto la guida di Gasperini, il quale dovrà ora rivedere i piani in attesa del suo pieno recupero.

Questo problema fisico rappresenta un ostacolo significativo per il diciannovenne, che dovrà sottoporsi a ulteriori accertamenti per definire con precisione l'entità dell'infortunio e i conseguenti tempi di rientro. Il club e lo staff medico monitoreranno attentamente la situazione nei prossimi giorni, con la speranza di un recupero più rapido del previsto.

Numeri e prospettive di Robinio Vaz

Nella stagione appena conclusa, Robinio Vaz ha totalizzato quattordici presenze tra Serie A ed Europa League, mettendo a segno un gol e fornendo due assist. La sua crescita era stata costante, tanto da guadagnarsi la fiducia dell'ambiente giallorosso. L'infortunio sopraggiunge in un momento delicato, proprio mentre la Roma è impegnata a definire le strategie di mercato per rinforzare il reparto offensivo.

Gasperini, in attesa di eventuali nuovi innesti, dovrà fare a meno di uno dei giovani più promettenti della rosa almeno per le prime settimane di preparazione.

La situazione di Robinio Vaz sarà rivalutata nei prossimi giorni, con l'obiettivo di stabilire un percorso di recupero ottimale. Nel frattempo, la Roma dovrà adattarsi all'assenza del giovane attaccante, monitorando con attenzione l'evoluzione clinica del suo infortunio per garantirne un rientro sicuro e completo.