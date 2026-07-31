Il mondo del calcio ricorda Franco Baresi, tra i più grandi difensori. A rendergli omaggio è Franco Selvaggi, attaccante materano classe 1953 e campione del mondo con la Nazionale italiana nel Mondiale del 1982. Selvaggi ha espresso il suo cordoglio, definendo Baresi non solo un gigante del calcio, ma anche un compagno con cui ha avuto l'onore di condividere il sogno più bello: la vittoria del Mondiale in Spagna.

Entrambi fecero parte della spedizione azzurra che conquistò il terzo titolo mondiale per l'Italia, un'esperienza destinata a segnare per sempre le loro carriere, pur senza mai giocare in quell'estate.

Selvaggi ha rievocato l'atmosfera di quel periodo, sottolineando l'unità e l'orgoglio: "Eravamo giovani, uniti dalla stessa maglia e dallo stesso orgoglio di rappresentare l'Italia." Ha aggiunto che Franco Baresi fu un esempio di correttezza, umiltà e dedizione, dentro e fuori. Un punto di riferimento per tutti, che con gli anni si è consacrato come vera leggenda del calcio mondiale.

L'eredità di Franco Baresi: valori e rispetto

Nel suo ricordo, Franco Selvaggi ha evidenziato come Franco Baresi abbia saputo incarnare i valori più autentici dello sport, guadagnandosi il rispetto di compagni, avversari e tifosi. Selvaggi ha concluso il suo omaggio affermando: "Il suo nome resterà per sempre nella storia del calcio, ma soprattutto nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo", sottolineando l'impronta indelebile lasciata.

Il trionfo azzurro del 1982: un momento storico

La Nazionale italiana che partecipò al Mondiale del 1982 in Spagna era composta da ventidue giocatori, tra cui Franco Baresi e Franco Selvaggi. L'Italia, guidata dall'allenatore Enzo Bearzot, vinse il torneo battendo la Germania Ovest in finale, conquistando il suo terzo titolo mondiale. Questo successo rappresenta uno dei momenti più significativi nella storia sportiva italiana, con un impatto duraturo sulle carriere dei protagonisti e sulla memoria collettiva del Paese.