Il calciomercato di Serie B continua a entrare nel vivo e nelle ultime ore sono numerose le trattative che coinvolgono diversi club del campionato cadetto. Tra ritorni di fiamma, sorpassi e operazioni ormai in dirittura d'arrivo, le società proseguono il lavoro per consegnare agli allenatori rose sempre più competitive in vista dell'inizio della stagione.

Il Cesena è tornato a seguire con interesse Leon Sipos, attaccante già accostato ai romagnoli nelle scorse settimane e nuovamente finito nel mirino della dirigenza. Sul fronte offensivo si muove anche l'Ascoli, che ha effettuato un deciso inserimento per Edoardo Soleri, superando nelle ultime ore il Vicenza, ora più defilato nella corsa al centravanti.

In difesa si registra invece il duello tra Südtirol ed Empoli per Ruggero, con gli altoatesini che hanno intensificato i contatti per cercare di anticipare la concorrenza. Sempre nel reparto arretrato, il Padova è vicino a chiudere per Dellavalle, con i biancoscudati che avrebbero sorpassato il Pisa nella corsa al giocatore. Il Padova è davvero molto attivo in questo periodo con il colpo Shpendi vicino.

Resta vigile anche la Virtus Entella, che segue con attenzione Christian Langella. Al momento non esiste una trattativa vera e propria, ma le parti potrebbero tornare ad aggiornarsi nei prossimi giorni per valutare la fattibilità dell'operazione.

Infine, l'Ascoli continua a monitorare il mercato in entrata alla ricerca di ulteriori rinforzi, mentre diverse società restano attente alle occasioni che potrebbero presentarsi nelle prossime settimane.

Con ancora oltre un mese di trattative a disposizione, è lecito attendersi nuovi colpi e ulteriori sviluppi destinati a cambiare gli equilibri del campionato.

Novità Serie C

Si lavora anche in Serie C. La Pergolettese ha avviato i contatti con il Perugia per il difensore Cristian Dell'Orco, mentre la Salernitana è ormai a un passo dalla chiusura dell'operazione che porterà in granata Riccardo Zoia, esterno proveniente dalla Vis Pesaro.

Il Livorno è al lavoro sul mercato per regalare al nuovo allenatore Cristiano Lucarelli una rosa adeguata: il a Matteo Bachini, difensore del Casarano.