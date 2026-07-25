La Juventus ha conquistato la sua prima vittoria stagionale, superando per uno a zero lo Standard Liegi in un'amichevole disputata in Belgio. Il successo è stato siglato da Fabio Miretti, autore di un gol su punizione che ha deciso il test estivo per la squadra di Luciano Spalletti, fornendo un importante segnale in vista della nuova annata calcistica.

La formazione bianconera, ancora priva di diversi titolari reduci dagli impegni internazionali e in fase di rientro, ha schierato un mix equilibrato di esperienza e giovani promesse. Il tecnico Spalletti ha optato per una partenza senza l'impiego dei nuovi acquisti, con Ekhator fermo ai box per infortunio e Celik inizialmente in panchina.

In attacco, spazio ai giovanissimi Licina (classe 2007) e Durmisi (classe 2008), supportati da giocatori più esperti come Boga e Adzic. Da segnalare l'esclusione di Openda, ormai prossimo al trasferimento al Lione, dalla lista dei convocati per la gara.

Lo Standard Liegi ha iniziato la partita con grande intensità e aggressività, mettendo subito sotto pressione la difesa juventina. Nonostante l'impeto iniziale dei padroni di casa, la retroguardia italiana ha saputo reggere l'urto, anche grazie a un intervento provvidenziale di Federico Gatti che ha deviato una pericolosa conclusione di Trouillet, mantenendo così il risultato in parità.

La svolta nella ripresa: Miretti protagonista

Il secondo tempo ha visto Spalletti operare una vera e propria rivoluzione tattica e di uomini, introducendo in campo Mattia Perin, Zeki Celik, Joao Mario, Arthur, Fabio Miretti e Justin Oboavwoduo.

La svolta decisiva dell'incontro è arrivata al 55° minuto: è stato proprio Fabio Miretti a sbloccare il risultato, trasformando con precisione una punizione dal limite dell'area di rigore, grazie anche a un tocco decisivo di Andrea Cambiaso. Questa rete ha rappresentato il primo gol ufficiale della stagione 2026/2027 per i colori bianconeri.

Il centrocampista bianconero ha avuto subito dopo un'ottima occasione per siglare il raddoppio personale, ma lo Standard Liegi è riuscito a salvarsi grazie a un tempestivo intervento difensivo di Hautekiet. Nel finale di partita, la Juventus ha dovuto difendere con determinazione il vantaggio acquisito: Mattia Perin si è reso protagonista con una parata cruciale che ha negato il pareggio ai padroni di casa, mentre Kalulu ha effettuato un salvataggio sulla linea di porta, preservando l'1-0 fino al fischio finale.

Giovani promesse e prossimi appuntamenti

Questa amichevole ha rappresentato un'importante vetrina per molti giovani talenti della Juventus, che hanno avuto l'opportunità di mettersi in mostra nel corso della partita. Tra questi, Owusu ed Elimoghale hanno ricevuto spazio nella seconda parte di gara, dimostrando le loro qualità. Il sapiente mix tra l'esperienza dei veterani e l'entusiasmo delle nuove leve ha permesso alla squadra di Spalletti di gestire con efficacia le fasi più delicate dell'incontro e di portare a casa un successo significativo per il morale del gruppo.

Il prossimo impegno per i bianconeri sarà un'altra amichevole di preparazione, in programma contro il Nizza. L'incontro si svolgerà alla Continassa venerdì prossimo, offrendo un'ulteriore occasione per affinare gli schemi e testare la condizione fisica in vista dell'inizio della stagione ufficiale.