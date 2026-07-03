La Spagna ha conquistato brillantemente l'accesso agli ottavi di finale della Coppa del Mondo, imponendosi con un netto tre a zero sull'Austria. L'incontro, valido per i sedicesimi di finale del torneo mondiale, si è disputato a Los Angeles. Le Furie Rosse hanno dimostrato una prestazione autorevole, dominando la partita e lasciando poche speranze agli avversari.

Il match ha preso una direzione chiara già nel primo tempo, quando la formazione spagnola è riuscita a portarsi in vantaggio. Il protagonista assoluto di questa sfida è stato Oyarzabal, autore di una doppietta di pregevole fattura che ha indirizzato la gara in modo decisivo.

Il terzo e ultimo gol, che ha di fatto chiuso i conti e sancito la vittoria finale, porta la firma di Pedro Porro, completando un successo perentorio.

La Partita e i Protagonisti

Sul campo, la Spagna ha dimostrato notevole solidità tattica e un'eccellente qualità di gioco, gestendo l'intera gara con sicurezza e concedendo pochissimo agli avversari. La difesa spagnola si è rivelata impenetrabile, mentre l'attacco ha capitalizzato le occasioni create. L'Austria, nonostante l'impegno, non è riuscita a trovare varchi o a costruire azioni pericolose, confermando la netta superiorità della formazione iberica in ogni fase del gioco.

Prossimo Turno e Possibili Avversari

Con questo importante successo, la Spagna si prepara ora ad affrontare la vincente della sfida tra Portogallo e Croazia negli ottavi di finale.

L'attesa per scoprire il prossimo avversario è palpabile, ma la squadra spagnola ha dimostrato di possedere tutte le carte in regola per proseguire il proprio cammino in questa competizione mondiale. Il risultato ottenuto a Los Angeles certifica la solidità del gruppo e la qualità dei singoli, elementi cruciali per le prossime, impegnative sfide.