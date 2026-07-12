La Svizzera ha scritto una pagina storica alla Coppa del Mondo 2026, raggiungendo i quarti di finale dopo ben settantadue anni. Un traguardo che mancava dal lontano 1954, segno di una crescita significativa per la nazionale elvetica. Sotto la guida del commissario tecnico Murat Yakin, la squadra ha mostrato un mix vincente di esperienza e freschezza, con veterani come il capitano Granit Xhaka e Ricardo Rodriguez che hanno affiancato giovani talenti emergenti come Johan Manzambi. Questo gruppo eterogeneo, composto da giocatori militanti nei principali campionati europei, ha superato brillantemente la fase a gironi da prima classificata, affrontando e battendo formazioni come Qatar, Bosnia ed Erzegovina e Canada.

Il cammino trionfale è proseguito nella fase a eliminazione diretta, dove la Svizzera ha eliminato l'Algeria agli ottavi e la Colombia ai rigori, dopo un pareggio a reti inviolate.

La rosa svizzera si distingue per la presenza di atleti che militano in club di alto livello internazionale. Tra i pali, la squadra può contare su portieri del calibro di Gregor Kobel del Borussia Dortmund, Yvon Mvogo del Lorient e Marvin Keller del BSC Young Boys. Il reparto difensivo vanta nomi importanti come Manuel Akanji dell'Inter Milan, Nico Elvedi del Borussia Mönchengladbach, Eray Cömert del Valencia e Ricardo Rodriguez del Real Betis. A centrocampo, la forza della squadra è garantita da Denis Zakaria del Monaco, Remo Freuler del Bologna, Granit Xhaka del Sunderland, Ardon Jashari dell'AC Milan e Djibril Sow del Sevilla.

L'attacco, infine, si affida alla potenza di Breel Embolo dello Stade Rennais, alla velocità di Noah Okafor del Leeds United e alla finalizzazione di Zeki Amdouni del Burnley.

Protagonisti e valori di mercato

L'analisi dei valori di mercato evidenzia l'importanza di alcuni elementi chiave all'interno della rosa. Il giovane Johan Manzambi, ad esempio, è valutato ben 57 milioni di dollari, a testimonianza del suo potenziale. Segue Gregor Kobel con una stima di 46 milioni di dollari. Altri giocatori di spicco come Dan Ndoye, Ardon Jashari, Denis Zakaria e Noah Okafor sono valutati 29 milioni di dollari ciascuno. Manuel Akanji raggiunge i 19 milioni, mentre Breel Embolo si attesta sui 17 milioni. Rubén Vargas e Fabian Rieder completano il quadro con una valutazione di 14 milioni di dollari ciascuno.

Tra questi, il ventenne Johan Manzambi, al suo debutto mondiale dopo una stagione eccezionale in UEFA Europa League con il Freiburg, si è particolarmente distinto per le sue prestazioni, con gol e assist che hanno attirato l'attenzione di club di primo piano, nonostante un infortunio che potrebbe comprometterne la piena partecipazione al prosieguo del torneo.

Il percorso storico e l'attuale cammino

Sotto la guida esperta di Murat Yakin, la Svizzera ha disputato la sua tredicesima fase finale di Coppa del Mondo, eguagliando il miglior risultato di sempre, già raggiunto nelle edizioni del 1934, 1938 e 1954. Il percorso nel torneo ha visto la squadra vincere il proprio Gruppo B, per poi superare l'Algeria nel primo turno a eliminazione diretta e la Colombia ai rigori, dopo un combattuto 0-0.

Il capitano Granit Xhaka, insieme a Ricardo Rodriguez, detiene il record di presenze con la maglia della nazionale, con ben sedici apparizioni ai Mondiali, guidando una rosa che vede cinque giocatori alla loro terza partecipazione. Nelle qualificazioni, il miglior marcatore è stato Breel Embolo con quattro reti. Il cammino della Svizzera in questa edizione della Coppa del Mondo conferma la sua capacità di coniugare una solida esperienza internazionale con l'emergere di nuovi talenti, ponendo le basi per un futuro promettente nel calcio mondiale.