A Miami, i Mondiali 2026 entrano nel vivo con il terzo quarto di finale che vede contrapposte Inghilterra e Norvegia. In palio, un posto in semifinale nella rassegna iridata tra Stati Uniti, Messico e Canada. La nazionale inglese, guidata dal CT Thomas Tuchel, affronta la Norvegia di Stale Solbakken in un incontro trasmesso in diretta tv e streaming.

Il cammino delle due formazioni è stato avvincente. L'Inghilterra ha superato la fase a gironi battendo anche il Congo, e agli ottavi ha superato il Messico 3-2, grazie alla doppietta di Bellingham e al gol di Kane.

La Norvegia, invece, ha centrato una storica qualificazione ai quarti, eliminando il Brasile di Carlo Ancelotti con un 2-1 firmato da due reti di Haaland. È la prima volta per gli scandinavi tra le prime otto di un Mondiale, un risultato che li consacra come una delle sorprese del torneo.

La sfida tra Haaland e Kane

Il confronto di Miami vedrà scontrarsi due bomber: Haaland, protagonista assoluto della cavalcata norvegese, e Kane, punto di riferimento dell'attacco inglese. In palio la semifinale, contro la vincente tra Argentina e Svizzera. La partita è in programma alle 23 ora italiana e sarà visibile su DAZN, Raiuno e in streaming su RaiPlay.

Gli altri quarti di finale: Argentina-Svizzera

Accanto a Inghilterra-Norvegia, i quarti di finale propongono l'incontro tra Argentina e Svizzera, in programma alle 3 della notte italiana all'Arrowhead Stadium di Kansas City.

L'Albiceleste, campione in carica, ha raggiunto i quarti dopo una rimonta contro l'Egitto. La Svizzera è tornata tra le prime otto dopo settantadue anni, eliminando la Colombia.

La vincente tra Argentina e Svizzera affronterà in semifinale la squadra che uscirà vittoriosa dal confronto tra Inghilterra e Norvegia, promettendo una fase finale ricca di emozioni. Entrambe le sfide saranno disponibili in diretta sulle principali piattaforme televisive e digitali.