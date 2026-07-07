Si accendono i riflettori sul BC Place di Vancouver per l'ultimo atto degli ottavi di finale dei Mondiali 2026: la Nazionale svizzera si prepara ad affrontare la Colombia in una sfida che promette emozioni e spettacolo. L'incontro, in programma oggi, martedì 7 luglio 2026, vedrà la selezione elvetica guidata dal commissario tecnico Murat Yakin confrontarsi con la formazione sudamericana, sotto la guida di Carlos Queiroz. L'appuntamento è imperdibile e sarà disponibile in diretta televisiva e streaming.

Entrambe le compagini giungono a questo scontro diretto dopo aver superato la fase precedente con prestazioni convincenti e determinate.

La Colombia ha dimostrato la sua forza eliminando il Ghana con un successo di misura per 1-0, grazie alla rete decisiva siglata da Arias. Parallelamente, la Svizzera ha superato l'ostacolo Algeria con un netto 2-0, frutto delle marcature di Embolo e Ndoye, evidenziando la propria solidità. La posta in gioco è altissima: la squadra che uscirà vincitrice da questo confronto si guadagnerà l'accesso ai quarti di finale, dove affronterà una tra l'Argentina e l'Egitto.

Le formazioni ufficiali e le strategie in campo

Per la Svizzera, il CT Yakin ha optato per un modulo 4-2-3-1, schierando Kobel tra i pali. La linea difensiva sarà composta da Widmer, Elvedi, Akanji e Rodriguez. A centrocampo, la diga sarà formata da Freuler e Xhaka, mentre sulla trequarti agiranno Ndoye, Manzambi e Vargas a supporto dell'unica punta Embolo.

In panchina, pronti a subentrare, figurano nomi come Mvogo, Keller, Muheim, Zakaria e Okafor, a testimonianza della profondità della rosa elvetica. La strategia si baserà sulla solidità difensiva e sulla capacità di Xhaka di dettare i ritmi di gioco.

La Colombia, dal canto suo, risponderà con un aggressivo 4-3-3. Vargas difenderà la porta, mentre la difesa vedrà Munoz, Sanchez, Lucumi e Machado. Il centrocampo sarà presidiato da Puerta, Lerma e Jhon Arias, con un tridente d'attacco composto da James Rodriguez, Suarez e Diaz, pronti a mettere in difficoltà la retroguardia avversaria. Il CT Queiroz potrà contare su importanti alternative in panchina, tra cui Ospina, Mina e Quintero. A dirigere l'incontro sarà l'arbitro Barton di El Salvador, coadiuvato dagli assistenti Moran-Pupiro, mentre il sistema VAR sarà gestito da Pacheco.

Il percorso delle squadre e i dettagli della trasmissione

Il cammino della Svizzera in questi Mondiali 2026 è stato finora impeccabile, culminato con il primo posto nel Gruppo B, dimostrando una notevole capacità di gestione e concretezza nelle partite decisive. L'eliminazione dell'Algeria è avvenuta grazie a una prestazione attenta e bilanciata, con una rete per tempo che ha sigillato il risultato. La Colombia, d'altra parte, ha dominato il Girone K, lasciandosi alle spalle anche il Portogallo, e ha mostrato grande determinazione nel superare il Ghana, con la rete di Arias che ha sbloccato il match al 14° minuto, evidenziando la prontezza dei cafeteros.

L'attesa per questa sfida cruciale è palpabile.

Il fischio d'inizio è fissato per le ore 22 italiane. Gli appassionati potranno seguire la partita in diretta su Dazn e in chiaro su Rai 1, con l'ulteriore possibilità di accedere alla visione in streaming su Rai Play. Questo incontro chiuderà il quadro degli ottavi di finale, promettendo un confronto equilibrato e ricco di colpi di scena. La vincente si preparerà per il prossimo appuntamento ai quarti, che si terrà a Kansas City contro la qualificata tra Argentina ed Egitto, in un percorso che si fa sempre più avvincente verso la finale.