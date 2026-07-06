Sandro Tonali è ufficialmente un nuovo giocatore del Tottenham. Il club inglese ha annunciato l'acquisto del centrocampista italiano per una cifra record, superiore ai 100 milioni di euro, stabilendo un record. Tonali, proveniente dalla Premier League, ha espresso grande entusiasmo per questa nuova fase della sua carriera con gli Spurs.

Il centrocampista ha condiviso le sue prime sensazioni a Londra: "Quando sono arrivato al club ho provato una sensazione fantastica... È stato magico, perché ho capito subito che dovevo firmare per il Tottenham...

Non vedo l'ora di iniziare la stagione." Le sue parole evidenziano motivazione e volontà di mettersi a disposizione del tecnico.

L'investimento record e le parole del tecnico

Il trasferimento di Tonali rappresenta un investimento senza precedenti per il Tottenham, che ha puntato sul centrocampista italiano. L'operazione, oltre i 100 milioni di euro, segna un primato. L'allenatore Roberto De Zerbi ha sottolineato l'importanza dell'acquisto: "...è un giocatore speciale e un grande acquisto per noi...".

Il club londinese si assicura uno dei talenti più apprezzati del calcio europeo, pronto a portare qualità e personalità nella mediana degli Spurs. Entusiasmo e fiducia del tecnico costituiscono una base solida per affrontare la nuova stagione con rinnovate ambizioni.

Dettagli finanziari e il contesto sportivo

L'accordo per il trasferimento di Sandro Tonali al Tottenham è stato definito per un totale di 100 milioni di sterline (92,5 milioni fissi, 7,5 milioni in bonus per la qualificazione in Champions League). L'operazione ha superato il precedente record di spesa del Tottenham (85 milioni di sterline). Tonali, con 53 partite nel Newcastle (2025/26), agli Spurs. Influenzato da aumento salariale, fascino di Londra e opportunità con Roberto De Zerbi. Tonali assente al Mondiale 2026 per mancata qualificazione Italia.