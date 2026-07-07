Il calciomercato entra sempre più nel vivo e le grandi della Serie A continuano a lavorare su più tavoli per completare le rispettive rose. La Juventus resta concentrata sul reparto offensivo, dove la trattativa per Randal Kolo Muani non è ancora decollata definitivamente e costringe i bianconeri a mantenere vive anche altre piste. L'Inter, invece, accelera per Anan Khalaili, mentre il Milan è chiamato a rivedere la propria strategia per Mario Gila dopo il primo rifiuto della Lazio. Nel frattempo anche il Torino continua a muoversi per individuare il nuovo estremo difensore da affidare a Gianluca Petrachi.

A fare il punto è stato il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio.

Juventus, Kolo Muani resta complicato: Sorloth è l'alternativa

L'attacco continua a essere la priorità della Juventus, che nelle ultime settimane ha intensificato i contatti per riportare a Torino Randal Kolo Muani. La trattativa con il Paris Saint-Germain, però, non avrebbe ancora trovato il punto d'incontro sul piano economico, motivo per cui la dirigenza bianconera mantiene aperta anche la pista che conduce ad Alexander Sorloth. Gianluca Di Marzio ha spiegato: "La Juventus continua a lavorare per rinforzare l'attacco in vista della prossima stagione. Manca ancora l'intesa per Randal Kolo Muani, con le parti che restano distanti sulle cifre.

Per questo, resta aperta la pista che porta ad Alexander Sorloth: la richiesta dell'Atletico Madrid per l'attaccante norvegese è di 40 milioni di euro".

Una valutazione importante, che impone riflessioni alla Continassa. La Juventus continuerà quindi a portare avanti entrambe le soluzioni, nella speranza di trovare le condizioni economiche più favorevoli prima di affondare il colpo definitivo per il nuovo centravanti.

Inter fiduciosa per Khalaili, Milan respinto su Gila. Torino, tre nomi per la porta

Sul fronte Inter cresce invece l'ottimismo per Anan Khalaili. Di Marzio ha infatti rivelato: "L'Inter avanza con fiducia per arrivare a Khalaili. L'esterno dell'Union SG ha dato la priorità al club nerazzurro, che ha presentato una prima offerta non in linea con le richiesta del club belga.

Tuttavia, l'Inter procede a oltranza e con fiducia per Khalaili e nelle prossime ore è attesa una seconda offerta dalla dirigenza nerazzurra".

Situazione diversa per il Milan, che ha incassato un primo stop nella corsa a Mario Gila. "La Lazio ha giudicato la prima offerta del Milan per Mario Gila non congrua" scrive il giornalista, che poi ha aggiunto: "I rossoneri hanno presentato l'offerta tramite Alejandro Camaño, l'agente dello spagnolo presente oggi a Roma proprio per dialogare con i biancocelesti".

Infine il Torino continua la ricerca del successore tra i pali e amplia la lista dei candidati. Di Marzio ha concluso: "Il Torino continua la ricerca del nuovo portiere. Due sono i nuovi nomi sulla lista di Petrachi: si tratta di Lucas Perri del Leeds e di Aaron Ramsdale del Southampton, ex Arsenal e che ha giocato l'ultima stagione al Newcastle. Resta vivo anche il nome di Orlando Gill, per cui Petrachi si era mosso prima del Mondiale."