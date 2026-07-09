Il Torino ha ufficializzato l'arrivo di Gaetano Oristanio dal Venezia. Il trequartista classe 2002 si unisce ai granata con la formula del prestito con diritto di riscatto, fissato a una cifra intorno ai cinque milioni di euro. L'annuncio è stato diffuso tramite una nota ufficiale del club, che ha accolto il giocatore con un messaggio di benvenuto: “Tutto il Torino accoglie Gaetano Oristanio con un caloroso benvenuto: buon lavoro e Sempre Forza Toro!”.

Oristanio rappresenta il primo rinforzo estivo per la rosa guidata dal nuovo tecnico Ignazio Abate.

Il calciatore sarà presente al raduno della squadra, in programma per la mattinata di venerdì 10 luglio presso il centro sportivo Filadelfia. Il suo arrivo è stato accolto con entusiasmo dall'ambiente granata, che punta sulle sue qualità per rafforzare il reparto offensivo.

L'operazione e il ruolo tattico

L'accordo tra il Torino e il Venezia prevede un prestito con diritto di riscatto, offrendo al club piemontese la possibilità di acquisire definitivamente il giocatore per una cifra vicina ai cinque milioni di euro. Oristanio, che arriva dopo una stagione in prestito al Parma, sarà impiegato come trequartista nel modulo 3-4-2-1, alle spalle dell'attaccante principale e in coppia con altri giovani talenti della rosa.

Il suo inserimento è stato valutato positivamente anche in virtù della sua duttilità tattica e della chiara volontà espressa dal giocatore di vestire la maglia granata.

Il trasferimento è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra le dirigenze dei due club e alla determinazione di Oristanio, che ha scelto il Torino nonostante l'interesse di altre società. Il diritto di riscatto include inoltre una percentuale su una futura rivendita, mentre in caso di acquisto definitivo il giocatore firmerà un contratto quadriennale.

Il profilo del giocatore e le attese

Gaetano Oristanio arriva da una stagione condizionata da un infortunio al ginocchio, che ha anticipato la conclusione della sua esperienza al Parma dopo ventuno presenze e un gol.

Nonostante ciò, il Torino ha deciso di puntare su di lui, considerandolo un elemento in grado di portare qualità e fantasia sulla trequarti. Il tecnico Ignazio Abate potrà contare su un giocatore motivato, pronto a competere per una maglia da titolare e a inserirsi in un gruppo giovane e ambizioso.

Il raduno della squadra segnerà l'inizio ufficiale della nuova stagione per il Torino, che con l'arrivo di Oristanio inaugura la campagna acquisti estiva con l'obiettivo di migliorare i risultati ottenuti nell'annata precedente e di offrire nuove soluzioni offensive al proprio allenatore.