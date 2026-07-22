Il Genoa, sotto la guida di De Rossi, ha disputato la sua seconda uscita ufficiale stagionale con una tradizionale partitella in famiglia. L'incontro si è tenuto il 22 luglio presso il campo "Benatti" di Moena, seguendo l'esordio contro il Trento. La sfida ha visto confrontarsi il Genoa A, in maglia rossoblù, e il Genoa B, che ha indossato la seconda divisa della passata stagione. A prevalere, con un netto punteggio di 5-2, è stato il Genoa B.

Vitinha e Colombo protagonisti del successo

Entrambe le formazioni sono state schierate con il modulo tattico 3-5-2.

La differenza in campo è stata determinata dalla prestazione della coppia offensiva del Genoa B, composta da Vitinha e Lorenzo Colombo. Già protagonisti nella scorsa stagione, i due attaccanti si sono confermati decisivi: Vitinha ha siglato una tripletta, mentre Colombo ha contribuito con una doppietta. Per il Genoa A, le reti sono state messe a segno da Havel e Meichtry, che formavano la coppia d'attacco. La partita ha offerto anche l'opportunità di vedere all'opera numerosi giovani talenti: nel Genoa A hanno giocato Klysis, Doumbià, Grossi e Vaz, mentre nel Genoa B si sono distinti Doucorè, Barbini, Gibertini e il nuovo arrivato Wiafe.

Calci di rigore e il ritorno di Baldanzi

Dopo i due tempi regolamentari, ciascuno della durata di trenta minuti, la giornata si è conclusa con una serie di calci di rigore.

In questa "sfida nella sfida", il Genoa A ha avuto la meglio, imponendosi per 4-2. I rigori decisivi sono stati trasformati da Doumbia, Ellertsson, Puczka e Havel. Un ruolo cruciale è stato quello del portiere Sommariva, che si è distinto parando due tentativi dagli undici metri, neutralizzando i tiri di Colombo e Norton‑Cuffy. L'incontro ha segnato anche il gradito ritorno in campo di Baldanzi, che era stato assente nella precedente amichevole a causa di un affaticamento muscolare. Tra i pali, si sono alternati i quattro portieri a disposizione della rosa: Bijlow, Sommariva, Stolz e Mihelsons.

L'entusiasmo dei tifosi e il sostegno al club

L'evento ha richiamato un notevole numero di sostenitori, con centinaia di tifosi presenti a Moena per assistere all'amichevole e incoraggiare la squadra.

Questo appuntamento, che si configura come una tradizionale partitella in famiglia, rappresenta un momento importante nel ritiro estivo del club. Parallelamente all'entusiasmo sul campo, a Genova si è registrato un significativo traguardo: è stata infatti superata la quota di 10.000 abbonamenti rinnovati per la prossima stagione, a testimonianza del forte legame e del continuo supporto della tifoseria rossoblù.