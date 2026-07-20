La vittoria della Spagna sull'Argentina nella finale dei Mondiali 2026 è stata seguita da una cerimonia di premiazione che ha visto tra i protagonisti anche Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti, dopo aver consegnato le medaglie ai giocatori, è rimasto sul palco fino al momento in cui la nazionale iberica ha alzato la Coppa del Mondo.

Trump resta accanto ai campioni

Dopo il successo per 1-0 ai tempi supplementari, deciso dal gol di Ferran Torres, Trump si è posizionato sul lato sinistro dei giocatori spagnoli e non ha lasciato il palco neppure quando Rodri ha preso in mano il trofeo.

Il presidente statunitense ha anche accennato un passo della celebre "Trump dance", suscitando il sorriso di alcuni calciatori senza però essere imitato. Nemmeno il tentativo del presidente della Fifa, Gianni Infantino, di accompagnarlo fuori dal palco è riuscito a convincerlo a lasciare la scena.

Così Trump è rimasto accanto alla squadra anche nel momento culminante della premiazione, quando Rodri ha sollevato la Coppa del Mondo davanti al pubblico.

Un episodio già visto

Una scena simile si era già verificata nel 2025, in occasione della finale del Mondiale per Club disputato negli Stati Uniti. Dopo il successo del Chelsea, Trump era rimasto sul palco anche durante i festeggiamenti per la conquista del trofeo, partecipando alla celebrazione insieme ai giocatori.

Questa volta, la Spagna ha limitato almeno in parte la presenza del presidente americano durante il momento della festa.