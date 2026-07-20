Un episodio di profonda indignazione ha segnato la finale dei Mondiali di calcio. Durante la cerimonia di premiazione, la nazionale dell'Argentina ha compiuto un gesto considerato altamente irrispettoso nei confronti della Spagna, la squadra vincitrice. I giocatori albicelesti hanno voltato le spalle ai neo-campioni del mondo, dirigendosi verso i propri tifosi anziché assistere alla celebrazione della vittoria spagnola. Questo comportamento ha scatenato un'ondata di critiche e ha impresso sulla finale dei Mondiali un'immagine decisamente controversa.

Il Gesto e le Prime Reazioni

Nel momento in cui Rodri sollevava la Coppa del Mondo, i calciatori argentini si sono platealmente girati verso la curva occupata dai loro sostenitori, ignorando i festeggiamenti spagnoli. Il quotidiano Marca ha definito l'episodio una "vergogna argentina", con il direttore Juan Ignacio Gallardo che ha parlato di una "prestazione vergognosa" e di "gesti deplorevoli" da parte dell'Argentina, nonostante il generale plauso alla Spagna.

Il gesto ha suscitato aspre critiche anche da altri organi di stampa. Il quotidiano spagnolo As lo ha definito “desagradable” (sgradevole), evidenziando il “desprezo pelo campeão” (disprezzo per il campione) mostrato. El País ha parlato di un “desplante a España durante la entrega de la Copa” (affronto alla Spagna).

Inoltre, è stata riportata una rissa scoppiata dopo il fischio finale, con Leandro Paredes che ha afferrato al collo il difensore spagnolo Eric García e altri giocatori coinvolti in spinte, sedate da Lionel Scaloni.

Impatto e Condanna Internazionale

Questo comportamento ha lasciato un'impronta negativa nella memoria della finale mondiale. Il calciatore Dani Olmo ha definito l'episodio un'immagine di vergogna. La stampa internazionale ha preso una posizione netta: Cadena Ser ha riportato titoli come “Fútbol 1 – Delincuentes 0”, sottolineando come i media globali abbiano esaltato la Spagna e attaccato l'Argentina per la sua durezza e il comportamento antisportivo. I giocatori argentini sono stati definiti “classless” (senza classe) per aver voltato le spalle, focalizzando l'attenzione solo sui propri sostenitori.