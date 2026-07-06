L'Udinese si afferma come la prima società di Serie A a dare il via ufficiale alla preparazione per la stagione 2026/27. Il raduno bianconero è fissato per oggi, lunedì 6 luglio, al centro sportivo Dino Bruseschi, dove inizieranno test e allenamenti sotto la guida di Kosta Runjaic. Il tecnico tedesco, al suo terzo anno sulla panchina friulana, è legato al club da un contratto in scadenza il 30 giugno 2027 e affronta un'annata ritenuta cruciale per il suo percorso.

La preparazione si articolerà in due fasi: le prime due settimane si svolgeranno a Udine, seguite dal trasferimento a Lienz, in Austria, dal 22 luglio al 4 agosto.

Questa località, scelta per il terzo anno consecutivo per la fase centrale della preparazione estiva, vedrà la squadra lavorare nel Tirolo Orientale per il secondo anno consecutivo. Il Dolomiten Stadion sarà nuovamente il quartier generale degli allenamenti. Durante il soggiorno austriaco, sono previste amichevoli internazionali, il cui programma sarà comunicato prossimamente.

Al raduno saranno presenti 36 calciatori, tra cui nuovi innesti e diversi giovani. Alcuni elementi, come Bravo, Buta, Lovric, Modesto, Okoye, Payero, Piotrowski e Zemura, si aggregheranno al gruppo nella prossima settimana, dopo aver concluso gli impegni con le nazionali nella stagione 2025/26. Successivamente si unirà anche Karlström, reduce dai Mondiali con la Svezia.

Mercato: Zaniolo e i nuovi volti

L'attenzione sul primo allenamento odierno (ore 18.30) è focalizzata sulla situazione di Nicolò Zaniolo. Il fantasista è stato acquistato a titolo definitivo dal Galatasaray per 5 milioni di euro più il 50% sulla futura rivendita. Tuttavia, è in corso un braccio di ferro con la società riguardo all'ingaggio, una dinamica che ha già messo in allerta diverse big del calcio. Intanto, è atteso l'arrivo di Unai Gomez dall'Athletic Bilbao: il trequartista effettuerà le visite mediche a Roma oggi e dovrebbe aggregarsi ai nuovi compagni da domani.