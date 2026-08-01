L'Inter si prepara a scendere in campo per un'attesissima amichevole internazionale che la vedrà affrontare il Manchester City. L'incontro, parte dell'Asahi Super Dry Trophy, è in programma per sabato 1 agosto al Kai-Tak Stadium di Hong Kong, con il calcio d'inizio fissato alle ore 13:30 italiane. I nerazzurri, sotto la guida di Cristian Chivu, si misureranno con la formazione inglese allenata da Enzo Maresca, in un test significativo dopo il successo ottenuto contro il Karlsruhe nella precedente uscita estiva.

Le probabili formazioni in campo

Per questa sfida di prestigio, sono state diramate le probabili formazioni che le due squadre dovrebbero schierare.

Il Manchester City, guidato da Enzo Maresca, dovrebbe presentarsi con Donnarumma tra i pali. La linea difensiva sarebbe composta da Lewis, Khusanov, Reis e Mfuni. A centrocampo, spazio a Nico Gonzalez ed Echeverri, mentre il trio offensivo sulla trequarti vedrebbe Foden, Mukasa e Savinho, a supporto dell'unica punta Sangare.

Sul fronte nerazzurro, l'Inter di Cristian Chivu dovrebbe optare per J. Martinez in porta. La difesa a tre vedrebbe Bisseck, Maye e Bastoni. Il centrocampo a cinque sarebbe formato da Diouf, Barella, Zielinski, Frattesi e Dimarco. In attacco, la coppia designata per cercare la via del gol sarebbe composta da P. Esposito e Topalovic. Queste configurazioni tattiche promettono un confronto interessante e ricco di spunti per entrambi gli allenatori.

Dove seguire Inter-Manchester City: diretta tv e streaming

L'amichevole tra Inter e Manchester City sarà ampiamente coperta per permettere ai tifosi di seguirla in ogni dettaglio. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN e sui canali Sky, specificamente ai canali 201, 202 e 214, dedicati a Zona DAZN. Per gli appassionati che preferiscono lo streaming, il match sarà disponibile anche su Now e su Inter Tv. Inoltre, per chi non fosse già abbonato alle piattaforme principali, l'incontro potrà essere acquistato in modalità pay per view su OneFootball e direttamente sulla piattaforma DAZN. Questa ampia offerta garantisce a tutti i sostenitori la possibilità di non perdere l'appuntamento.

Il prosieguo del tour estivo nerazzurro

Dopo la tappa in Germania, culminata con la vittoria per 1-2 contro il Karlsruher SC grazie a una doppietta di Andy Diouf, l'Inter prosegue il suo tour estivo internazionale. La sfida contro il Manchester City a Hong Kong è solo uno degli appuntamenti in Asia. Il calendario prevede infatti altre due prestigiose amichevoli in Australia, entrambe nella città di Perth. Il 5 agosto i nerazzurri affronteranno il Milan in un derby affascinante, mentre l'8 agosto concluderanno la tournée con il match contro la Juventus. Questo ciclo di incontri rappresenta un'opportunità cruciale per la squadra di affinare gli schemi e testare la condizione fisica in vista dell'inizio ufficiale della stagione 2026/27, offrendo ai tifosi numerose occasioni per vedere all'opera i Campioni d'Italia.