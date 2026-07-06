Non solo la vittoria dell’Inghilterra per 3-2 sul Messico negli ottavi di finale dei mondiali 2026. La sfida disputata oggi, lunedì 6 luglio, è stata segnata anche da un episodio avvenuto a bordocampo che nel giro di poche ore ha fatto il giro dei social.

La scena a bordocampo

Durante il primo tempo della partita, il commissario tecnico del Messico Javier Aguirre si è rivolto all’attaccante inglese Anthony Gordon con un tono provocatorio e scherzoso, in una fase concitata del match.

"Gordon, f**k you", ha urlato Aguirre verso il giocatore, che si trovava nei pressi della linea laterale davanti alla panchina messicana.

Il gesto è stato accompagnato da una risata condivisa tra lo stesso tecnico e l’attaccante, ridimensionando di fatto il tono della provocazione.

Episodio virale sui social

La scena, ripresa dalle telecamere a bordocampo, è diventata rapidamente virale, alimentando commenti e reazioni online in una partita già caratterizzata da tensione, episodi arbitrali controversi e grande intensità agonistica.