La nazionale spagnola si prepara con grande attesa ad affrontare l'Austria nei sedicesimi di finale dei Mondiali, in programma a Los Angeles. La Roja, guidata dal commissario tecnico de la Fuente, giunge a questa fase cruciale con una solidità difensiva impressionante, avendo mantenuto la porta inviolata durante l'intera fase a gironi e subito solamente due reti nelle qualificazioni, entrambe in un'unica partita contro la Turchia. L'entusiasmo all'interno del gruppo è palpabile, alimentato in particolare dalle parole della giovane stella Lamine Yamal, attaccante del Barcellona, che ha espresso piena fiducia nelle possibilità della squadra: «Penso che vinceremo i Mondiali».

Yamal, protagonista indiscusso di questa spedizione, ha dichiarato di sentirsi «molto bene, con molta voglia e pieno di entusiasmo». Ha inoltre aggiunto: «Siamo pieni di speranza in questo momento. Io sono all'80-90% della condizione». Il giovane talento ha voluto sottolineare la netta differenza tra la fase a gironi e le partite a eliminazione diretta, ribadendo la ferma determinazione del gruppo. In un'intervista doppia diffusa sui canali social della nazionale, Yamal e Nico Williams hanno mostrato un grande affiatamento, con Williams che ha scherzato sui consigli da impartire al compagno, alla sua seconda partecipazione al prestigioso torneo.

Le strategie di de la Fuente e le condizioni della squadra

Per l'imminente sfida contro l'Austria, il commissario tecnico de la Fuente potrà contare su elementi chiave a centrocampo come Rodri e Pedri, oltre alla fame di gol della punta Oyarzabal. Tuttavia, permane l'incertezza sulla presenza di Nico Williams, fermato da un affaticamento muscolare accusato nell'ultima partita del girone contro l'Uruguay. La Spagna dovrà necessariamente migliorare la propria rapidità in fase offensiva e affinare la gestione del possesso palla, aspetti fondamentali per superare un'avversaria tatticamente organizzata come l'Austria.

La formazione austriaca, allenata da Ralf Rangnick, si distingue per la sua disciplina tattica e l'aggressività, caratterizzata da un pressing intenso e principi di gioco ben assimilati da giocatori di spicco come Sabitzer e Laimer.

La presenza in attacco dell'esperto Arnautovic, ex Inter e Bologna, è ancora in dubbio. Dopo il pareggio in extremis contro l'Algeria, che ha garantito la qualificazione con un gol segnato al 96° minuto, nel gruppo austriaco si respira un clima di grande fiducia e determinazione, con la consapevolezza di non avere nulla da perdere.

Yamal: leadership e ambizioni mondiali

Lamine Yamal ha ribadito con forza la sua leadership all'interno della nazionale, affermando: «Ovviamente Pedri, Rodri e Nico sono bravissimi, ma io sono il '10' del Barça, sono quello che a un certo punto può cambiare la partita. Non sento la pressione, la pressione è un problema quando non puoi fare quello che ti chiedono e penso invece di poter fare quello che mi viene richiesto».

L'attaccante ha inoltre sottolineato di non vedere nessuna nazionale «impossibile da battere», aggiungendo con convinzione: «Anche la Francia non è superiore a noi. Non ci hanno battuto dagli Europei».

Riguardo alle critiche mosse al gioco espresso dalla Spagna, Yamal ha dichiarato: «L'importante è vincere. Ovviamente bisogna giocare bene, ma se giochi bene e perdi, ce ne andiamo via tutti tristi. È vero che possiamo migliorare perché siamo molto meglio del livello che stiamo esibendo». La determinazione della giovane stella e la comprovata solidità della squadra alimentano le speranze della Roja, ora pronta a giocarsi tutte le sue carte nella decisiva fase a eliminazione diretta dei Mondiali.