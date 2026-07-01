L'Inghilterra si prepara ad affrontare la Repubblica Democratica del Congo in un cruciale incontro della fase a eliminazione diretta del Mondiale 2026, che si terrà ad Atlanta. La nazionale dei Tre Leoni, sotto la guida del suo capitano e bomber Harry Kane, è determinata a scongiurare un'uscita prematura dal torneo, un destino già toccato a potenze calcistiche come Germania e Olanda. Kane, che ha già messo a segno tre reti nella fase a gironi, rappresenta la punta di diamante dell'attacco inglese. Dall'altra parte, la RD Congo ripone le sue speranze offensive su Yoane Wissa, l'esterno del Newcastle, artefice di tre dei quattro gol complessivi della sua squadra, dimostrando una notevole capacità realizzativa.

Il percorso dell'Inghilterra nella fase a gironi è stato caratterizzato da prestazioni altalenanti, che hanno lasciato un'ombra di incertezza sulle reali ambizioni della squadra. Dopo un esordio convincente, culminato con quattro gol segnati alla Croazia, gli inglesi hanno faticato a mantenere lo stesso ritmo, ottenendo un pareggio a reti inviolate contro il Ghana e una vittoria per 2-0 contro Panama, quest'ultima più combattuta di quanto il punteggio finale possa suggerire. Nonostante un roster ricco di talenti stellari, la formazione ha mostrato momenti di fragilità, alimentando interrogativi sulla sua capacità di raggiungere la finale e conquistare il prestigioso trofeo, che manca dal 1966.

Le Probabili Formazioni in Campo

Per questa decisiva sfida degli ottavi, l'Inghilterra scenderà in campo con una formazione che vede Pickford tra i pali. La linea difensiva sarà composta da Spence, Konsa, Guehi e O’Reilly. A centrocampo, il tecnico ha optato per un trio solido formato da Anderson, Rice e Madueke, mentre il tridente offensivo sarà guidato da Bellingham, Rashford e l'immancabile Kane. Tra le scelte più rilevanti, si segnala l'inserimento di Djed Spence come terzino destro, in sostituzione dell'infortunato Quansah. Il ritorno di Declan Rice a centrocampo e la preferenza accordata a Noni Madueke su Saka per la corsia offensiva rappresentano modifiche tattiche significative.

La Repubblica Democratica del Congo risponde con una formazione attentamente studiata.

In porta ci sarà Mpasi, protetto da una difesa a quattro composta da Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe e Masuaku. Il centrocampo vedrà all'opera Mukau, Moutoussamy e Sadiki, mentre l'attacco sarà affidato al trio Mbuku, Wissa e Cipenga. La scelta del tecnico di inserire un centrocampista aggiuntivo, lasciando in panchina l'attaccante Bakambu, suggerisce un approccio più cauto e votato al contenimento. È interessante notare la presenza tra i convocati di diversi giocatori già noti al pubblico del calcio britannico, tra cui spiccano i nomi di Wan-Bissaka e Tuanzebe.

Precedenti e Percorso nel Torneo

Sul fronte storico, l'Inghilterra vanta un invidiabile record di imbattibilità contro le nazionali africane ai Mondiali.

Tuttavia, questa statistica non esclude che in passato vi siano stati momenti di difficoltà, come testimoniato dal recente pareggio a reti inviolate con il Ghana nella fase a gironi, e da precedenti incontri combattuti contro Marocco, Tunisia, Nigeria, Algeria e Senegal. La RD Congo, d'altro canto, ha compiuto un'impresa storica, raggiungendo per la prima volta la fase a eliminazione diretta del torneo. Il loro cammino è stato sorprendente: un pareggio per 1-1 contro il quotato Portogallo, una convincente vittoria per 3-1 sull'Uzbekistan e una prestazione solida contro la Colombia, dove hanno ceduto solo nel finale, subendo un gol decisivo.

In sintesi, la partita si preannuncia intensa e ricca di spunti.

L'Inghilterra, pur partendo con il favore del pronostico, non può permettersi di sottovalutare una RD Congo che ha già dimostrato di essere una squadra capace di sorprendere e ribaltare le aspettative. I Tre Leoni dovranno gestire al meglio la pressione di un match da dentro o fuori, affrontando un avversario che si distingue per la sua solidità difensiva e per la pericolosità nelle ripartenze, in particolare grazie alla rapidità e all'efficacia di Yoane Wissa. Sarà una sfida in cui la tattica e la gestione emotiva giocheranno un ruolo fondamentale.