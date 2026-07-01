Il difensore Guillermo Maripan ha ufficialmente concluso la sua esperienza con il Torino, salutando la piazza granata con un messaggio sentito rivolto a tifosi e società. Il calciatore cileno, il cui contratto è giunto al termine, ha voluto ringraziare pubblicamente tutti coloro che lo hanno accompagnato durante il suo percorso in Italia. «Grazie Torino per questi due anni, grazie di cuore a tutti i tifosi per l’affetto che mi avete dimostrato e a tutte le persone che lavorano nel club», ha scritto Maripan sui social, evidenziando il profondo legame creato con l’ambiente granata.

Nel suo messaggio di commiato, Maripan ha aggiunto: «Vi meritate grandi cose e spero che arrivino presto. Forza Toro!». Il difensore lascia il club dopo aver collezionato cinquantotto presenze e realizzato tre gol nelle due stagioni trascorse sotto la guida del presidente Urbano Cairo. Il suo contributo, sia in campo che fuori, è stato riconosciuto da tifosi e compagni, i quali hanno apprezzato la professionalità e l’impegno dimostrati dal calciatore cileno.

L'esperienza di Maripan in maglia granata

Durante la sua permanenza al Torino, Maripan si è distinto per la sua affidabilità e la costante presenza nel reparto difensivo. Il suo arrivo aveva portato esperienza internazionale e solidità alla retroguardia, qualità che hanno permesso alla squadra di affrontare con maggiore sicurezza le sfide della Serie A.

Il bilancio finale di cinquantotto presenze e tre reti testimonia il suo impatto positivo e la continuità di rendimento offerta nelle due stagioni in maglia granata.

Il trasferimento all'Internacional

Conclusa l’esperienza italiana, Guillermo Maripan è pronto a intraprendere una nuova tappa della sua carriera. Il difensore cileno è stato infatti annunciato come nuovo acquisto dell’Internacional, club brasiliano che ha ufficializzato il suo arrivo con un contratto valido fino a dicembre 2028. L’operazione si è concretizzata dopo la scadenza del vincolo con il Torino, permettendo così a Maripan di rafforzare il reparto difensivo della squadra guidata da Paulo Pezzolano. L’Internacional, che aveva evidenziato alcune difficoltà nella prima parte della stagione, punta sulle qualità aeree e sulla fisicità del centrale cileno per migliorare la propria solidità difensiva. Maripan, che in carriera ha già vestito le maglie di Universidad Católica, Alavés, Monaco e Torino, sarà il settimo rinforzo della stagione per il club brasiliano.