Lo sloveno Slavko Vincic, arbitro di quarantasei anni, è stato ufficialmente designato per dirigere la finale della Coppa del Mondo 2026 tra Argentina e Spagna. L'attesissimo incontro decisivo si disputerà domenica 19 luglio al New York New Jersey Stadium, un impianto di risonanza internazionale. L'annuncio della prestigiosa nomina è stato dato da Pierluigi Collina, responsabile degli arbitri della FIFA, davanti all'intera squadra dei direttori di gara.

Visibilmente emozionato e onorato, Vincic ha commentato la sua designazione definendola un “incredibile onore” e un traguardo professionale di altissimo livello.

Il fischietto sloveno ha già accumulato una significativa esperienza in questa edizione dei Mondiali, avendo diretto con autorevolezza tre incontri cruciali: Brasile-Marocco e Giordania-Algeria nella fase a gironi, e il vibrante Messico-Ecuador negli ottavi di finale. Durante quest'ultimo match, un episodio ha destato particolare attenzione: Vincic ha espulso il calciatore ecuadoriano Piero Hincapié per essersi coperto la bocca mentre si rivolgeva a un avversario, applicando con rigore la cosiddetta ‘legge Vinicius-Prestianni’, una norma volta a garantire la massima trasparenza nelle comunicazioni in campo.

Il percorso di prestigio di Slavko Vincic

La carriera internazionale di Slavko Vincic è costellata di numerose e importanti presenze in competizioni di altissimo livello, testimoniando una costante crescita professionale.

Nel 2024, ha avuto l'onore e la responsabilità di dirigere la finale di Champions League, l'incontro che ha visto confrontarsi Borussia Dortmund e Real Madrid. Questa esperienza di grande prestigio ha ulteriormente consolidato la sua reputazione tra i migliori arbitri a livello europeo e mondiale. Per la direzione della finale mondiale, Vincic sarà supportato da una squadra arbitrale di fiducia, composta dai suoi connazionali Tomaz Klančnik e Andraž Kovačič, che ricopriranno il ruolo di assistenti arbitrali. Il giordano Adham Makhadmeh è stato designato come quarto ufficiale, completando il team arbitrale per l'evento.

La finale mondiale e le decisioni arbitrali

La scelta di Slavko Vincic per la direzione della finale della Coppa del Mondo tra Argentina e Spagna è un chiaro e meritato riconoscimento della sua affidabilità, della sua profonda conoscenza del regolamento e della sua capacità di gestire incontri di grande pressione e rilevanza internazionale.

La partita si terrà in uno degli stadi più emblematici e moderni degli Stati Uniti, il Metlife Stadium, universalmente conosciuto anche come New York New Jersey Stadium, teatro di eventi sportivi di portata globale. L'applicazione della ‘legge Vinicius-Prestianni’ nel corso di questo torneo ha, inoltre, evidenziato la costante e ferma attenzione della FIFA verso la promozione di comportamenti trasparenti e leali in campo, un aspetto etico e regolamentare divenuto cruciale e molto dibattuto nelle recenti stagioni calcistiche internazionali, sottolineando l'importanza del rispetto reciproco tra gli atleti.