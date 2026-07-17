Zeki Çelik è un nuovo giocatore della Juventus. Il difensore turco stava discutendo il rinnovo di contratto con la Roma, ma alla fine ha deciso di cambiare i suoi piani. Dopo l’acquisto a titolo definitivo del 29enne, alla Continassa intendono accelerare per Mateo Pellegrino del Parma visto che rinforzare l’attacco è una delle priorità principali in questa fase di calciomercato.

Juve: arriva Çelik a parametro 0

Zeki Çelik stava discutendo con la Roma il rinnovo di contratto, ma nel pomeriggio di giovedì 16 luglio la Juve ha contattato l’entourage del 29enne per imbastire una tratttiva.

Di conseguenza il difensore turco ha deciso di lasciare Trigoria per approdare in bianconero. Çelik arriva a Torino a parametro 0 e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029.

Ufficializzato l’acquisto del difensore turco, la dirigenza bianconera intende chiudere l’affare legato a Mateo Pellegrino. In merito a quest’ultimo, il Parma ha attualmente interrotto i contatti con i club interessati al giovane centravanti in modo da trovare un accordo con i bianconeri.

La reazione dei tifosi bianconeri

Su X, non sono mancate le reazioni da parte dei tifosi bianconeri dopo l’acquisto di Çelik. Un utente ha affermato: “Ottimo acquisto, ma bisognerebbe valorizzarlo di più visto che alla Roma non rendeva il massimo”.

Un altro utente ha aggiunto: “Un panchinaro fatto passare come l’acquisto del secolo”. Un ulteriore utente ha scritto: “Bene, ma ora mi aspetto un nome di calibro”. I tifosi giallorossi hanno invece criticato il calciatore per aver interrotto le trattative legate al prolungamento di contratto: “Complimenti, sei proprio un grande uomo”. Un altro ha invece affermato: “Da uno come te me la sarei aspettata una roba simile”.

Le ultime legate agli altri club

L’Inter intende provare a prendere Cuti Romero che sta facendo molto bene con la nazionale argentina in questo Mondiale. Il 28enne è legato al Tottenham ha chiesto di poter lasciare il club ed a quanto pare la destinazione nerazzurra sembra essere ben accetta.

Gli Spurs per cedere il loro capitano vogliono 50 milioni di euro. Dunque l’operazione alla Pinetina potrà essere avviata solo ed esclusivamente se si abbasseranno i costi. Il futuro di Trevoh Chalobah sembra essere a Como. La dirigenza lariana stava puntando su Davinzon Sanchez, ma dopo il no del Galatasaray, club al quale è attualmente legato, la scelta e ricaduta sul 28enne inglese.