Cristian Volpato sarebbe risultato positivo alla cocaina dopo essere stato fermato due volte dalla polizia nella stessa notte a Sydney per eccesso di velocità. La notizia è riportata da diversi media australiani e dalla BBC.

Due controlli nella stessa notte

Secondo quanto riferito dalla polizia del Nuovo Galles del Sud, il centrocampista del Sassuolo, 22 anni, è stato fermato una prima volta intorno alle 23 sul ponte Anzac mentre viaggiava a una velocità compresa tra gli 86 e i 94 km/h in un tratto dove il limite è di 60 km/h.

In quell'occasione il test dell'alcol è risultato negativo.

La presunta positività alla cocaina

Circa due ore dopo, Volpato sarebbe stato nuovamente fermato mentre procedeva a 109 km/h.

Secondo quanto riferito dalle autorità, il test salivare effettuato durante il secondo controllo avrebbe evidenziato una positività alla cocaina.