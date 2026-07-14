Il Brighton ha ufficializzato l'ingaggio di Luka Vuskovic, giovane difensore croato di diciannove anni, in un'operazione che rappresenta un nuovo record per il club inglese. Il trasferimento dal Tottenham è stato perfezionato per una cifra di 46 milioni di sterline, pari a circa 58 milioni di euro, con un contratto quinquennale e opzione per una stagione aggiuntiva. Vuskovic era arrivato al Tottenham nel 2025 dall’Hajduk Spalato, ma non ha mai esordito in gare ufficiali con la maglia degli Spurs.

Subito dopo il suo approdo a Londra, il difensore era stato ceduto in prestito all’Amburgo, dove nella scorsa stagione ha collezionato trenta presenze e segnato sei reti in Bundesliga, affermandosi come uno dei giovani più promettenti del panorama europeo.

Il Brighton ha seguito con attenzione la crescita del giocatore, come confermato dall’allenatore Fabian Hurzeler, che ha dichiarato: "Abbiamo seguito da vicino la carriera di Vuskovic". Il club inglese ha deciso di puntare su di lui per sostituire il centrale olandese Jan Paul van Hecke, passato proprio al Tottenham in questa sessione di mercato.

Il talento di Vuskovic e le prospettive al Brighton

Vuskovic vanta già sei presenze e un gol con la nazionale maggiore croata, avendo esordito ai Mondiali contro l’Inghilterra nella fase a gironi il mese scorso. La sua esperienza internazionale e la capacità di segnare anche in fase offensiva lo rendono un elemento prezioso per la difesa del Brighton, che punta a consolidare la propria posizione in Premier League.

L’operazione rappresenta la quarta cessione più remunerativa nella storia del Tottenham, dopo quelle di Harry Kane, Gareth Bale e Kyle Walker.

I dettagli dell'accordo e le clausole future

Il trasferimento di Vuskovic prevede una parte fissa di 46 milioni di sterline e ulteriori 4 milioni in bonus legati a obiettivi raggiungibili, per un totale potenziale di 50 milioni di sterline. Il Tottenham ha inserito una clausola di rivendita del 20% e il diritto di pareggiare eventuali offerte future, mantenendo così un interesse economico sul futuro del difensore. La scelta di Vuskovic di lasciare il Tottenham è stata motivata dalla ferma volontà di giocare con continuità in una squadra che gli garantisse spazio da titolare, esigenza che gli Spurs non potevano soddisfare dopo l’arrivo di altri difensori centrali.