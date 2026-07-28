La famiglia Pozzo ha celebrato un traguardo storico: quarant'anni di gestione dell'Udinese Calcio. L'anniversario segna un periodo di stabilità e crescita per il club friulano, iniziato nel 1986 con l'acquisizione della società.

Nel corso di questi quattro decenni, l'Udinese si è affermata come una delle realtà più longeve e costanti della Serie A. La gestione Pozzo si è distinta per una politica aziendale attenta al bilancio e per l'efficace valorizzazione dei giovani talenti, molti dei quali hanno poi raggiunto successi significativi a livello nazionale e internazionale.

La società ha rimarcato come la "passione, la dedizione e la visione della famiglia Pozzo abbiano rappresentato un punto di riferimento per tutto il territorio friulano".

Un'eredità di successi e sviluppo

Dal 1986, l'anno dell'acquisizione, l'Udinese ha conseguito traguardi storici, tra cui diverse qualificazioni alle competizioni europee e una permanenza prolungata nella massima serie. La famiglia Pozzo ha costantemente investito nella crescita del club, sia sul fronte sportivo che su quello infrastrutturale, dedicando particolare attenzione allo sviluppo del settore giovanile. In questi anni, la società ha visto susseguirsi numerosi allenatori e giocatori di rilievo, mantenendo sempre una gestione improntata alla sostenibilità economica e alla valorizzazione del proprio patrimonio sportivo.

Il legame indissolubile con il territorio

La famiglia Pozzo, con le sue radici profonde nel Friuli, ha mantenuto un forte legame con il territorio. Questo si è tradotto nella promozione di iniziative a favore della comunità locale e nel sostegno a progetti di sviluppo sportivo. Sotto la loro guida, il club ha costruito una solida reputazione sia in Italia che all'estero, diventando un esempio di gestione familiare di successo nel panorama calcistico nazionale. L'anniversario dei quarant'anni è celebrato con orgoglio dalla società e da tutti i tifosi bianconeri.