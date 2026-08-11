Il calcio inglese si prepara ad alzare il sipario sulla nuova stagione con la Community Shield 2026, l'appuntamento che tradizionalmente inaugura l'annata sportiva. Domenica 16 agosto, il Millennium Stadium di Cardiff ospiterà la sfida tra l'Arsenal, campione della Premier League, e il Manchester City, detentore della FA Cup. Questo primo trofeo ufficiale della stagione sarà trasmesso in diretta esclusiva su Dazn dalle ore 16:00, con commento interamente in italiano.

La scelta della capitale gallese come sede dell'incontro rappresenta una novità significativa: è la prima volta dal 2006 che la competizione si svolge fuori dai confini inglesi.

La decisione è stata dettata dall'indisponibilità dello stadio di Wembley, impegnato per un concerto di The Weeknd. Il ritorno al Millennium Stadium rievoca ricordi importanti per il calcio d'oltremanica.

Le stelle in campo e la presenza italiana

La partita promette grande spettacolo grazie alla presenza di numerosi campioni. Tra i più attesi figura Erling Haaland. Un interesse particolare per il pubblico italiano sarà la partecipazione di due talenti azzurri: Gigio Donnarumma, portiere titolare del Manchester City, e Riccardo Calafiori, difensore in forza all'Arsenal. La loro presenza aggiunge un ulteriore motivo per seguire con attenzione questo prestigioso incontro, che rappresenta un importante banco di prova e un'anteprima delle ambizioni delle squadre per la stagione.

Cardiff: un palcoscenico storico per la Community Shield

Il Millennium Stadium di Cardiff non è nuovo a ospitare eventi di tale portata. Già tra il 2001 e il 2006, durante la ricostruzione del nuovo Wembley, la Community Shield si disputò nella capitale gallese. Altre eccezioni si verificarono nel 2012 (Villa Park per i Giochi Olimpici) e nel 2022 (King Power Stadium di Leicester per la finale del Campionato Europeo femminile). L'Arsenal vanta un legame speciale con lo stadio gallese, avendo conquistato tre finali di FA Cup (2002, 2003, 2005). L'ultima edizione della Community Shield vide il Crystal Palace imporsi sul Liverpool ai calci di rigore, dopo un 2-2. L'appuntamento del 16 agosto si configura non solo come un evento sportivo di grande richiamo, ma anche come un simbolico ritorno a uno degli stadi che hanno segnato la storia recente del calcio inglese.