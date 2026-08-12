Il campione argentino Leo Messi ha affidato a un lungo e commosso post su Instagram il suo ultimo addio al padre, scomparso nei giorni scorsi. Il fuoriclasse ha espresso il suo profondo dolore e l'incredulità per la perdita, condividendo con i suoi tifosi e il pubblico il difficile momento.

Nel toccante messaggio, Messi ha confessato: «Papà, ancora non riesco a credere che te ne sia andato. Non riesco a rendermene conto, o meglio, non voglio rendermene conto. Mi è molto difficile immaginare che non ti vedrò più, che non parleremo più». Pur nel dolore, il campione riconosce che «stavi soffrendo e questa è la cosa migliore, ma te ne sei andato troppo presto».

Un interrogativo emerge sul suo futuro nel calcio: «Non so cosa farò senza di te, non so come andare avanti. Io giocavo solo a calcio e ora ho molti dubbi sul fatto che continuerò a farlo ancora per molto tempo». Ha ricordato la presenza costante del padre: «Sei stato al mio fianco fin dall'inizio, mancava così poco alla fine. Perché non hai resistito quel poco in più e non abbiamo concluso insieme?».

Il legame indissolubile e il rammarico sportivo

Il fuoriclasse ha condiviso pubblicamente il suo dolore, evidenziando il legame fortissimo con il padre e la sua importanza nella carriera calcistica e nella vita. «Ogni volta che finiva una partita, aspettavo con ansia un tuo messaggio e mi mancavi.

È stato allora che mi sono reso conto che la situazione era davvero grave», ha rivelato. Nonostante la sofferenza, la sua determinazione in campo non era scemata: «Non smettevo di pensare ad arrivare il più lontano possibile, per darti tempo e farti vedere una partita». Un rammarico emerge per non aver potuto condividere un traguardo recente: «Siamo arrivati in finale e tu non hai potuto esserci», ha concluso il numero dieci dell’Albiceleste, riferendosi all'impossibilità del padre di assistere a un traguardo cruciale.

L'ultimo saluto e la solidarietà globale

Il post si chiude con parole di amore e gratitudine: «Riposa in pace e veglia su di noi dall’alto come facevi qui – conclude il campione argentino –.

Grazie di tutto. Ti voglio bene, papà». Il suo toccante tributo ha generato una vasta ondata di vicinanza e solidarietà. Numerosi messaggi di tifosi, colleghi e appassionati di calcio da ogni parte del mondo si sono stretti attorno al fuoriclasse in questo momento di profondo lutto.