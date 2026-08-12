Il calcio palestinese si prepara a una significativa ripartenza dopo un'interruzione di tre anni, imposta dal conflitto scoppiato il 7 ottobre 2023. La federazione calcistica locale ha annunciato la ripresa delle attività dei club a partire dal 4 settembre, un evento che segna un momento cruciale per la comunità sportiva e per l'intero movimento calcistico nei territori.

La prima competizione in programma è la "Coppa dei Mille Martiri", un torneo dal profondo valore simbolico, intitolato agli oltre mille atleti palestinesi che hanno perso la vita durante il conflitto.

L'evento vedrà la partecipazione di più di 200 club: 146 dalla Cisgiordania, 44 dalla Striscia di Gaza e 36 dai campi profughi palestinesi in Libano. Il presidente della federazione, Jibril Rajoub, ha enfatizzato la resilienza del movimento, dichiarando: "Non abbiamo perso la nostra volontà nazionale, né la convinzione che lo sport continuerà ad essere simbolo di speranza e vita". Rajoub ha inoltre rinnovato l'appello alla FIFA per sanzionare i club israeliani operanti negli insediamenti della Cisgiordania e per sospendere Israele dall'organizzazione mondiale del calcio, in relazione alla condotta a Gaza.

Le sfide di una difficile ripartenza

La riattivazione delle competizioni non implica un ritorno alla normalità per il calcio palestinese.

I club della Cisgiordania continuano a confrontarsi con le restrizioni ai movimenti e con notevoli difficoltà finanziarie. La situazione è ancora più critica nella Striscia di Gaza, dove molte strutture sportive sono state distrutte e numerosi tra giocatori, allenatori e dirigenti hanno tragicamente perso la vita durante la guerra. La sospensione delle attività sportive ha creato un vuoto significativo nello sviluppo dei giovani atleti, privati per anni dell'opportunità di crescita attraverso il calcio agonistico.

Omar Barghouti, allenatore del Thaqafi Al-Bireh Sports Club, ha evidenziato come "i checkpoint militari e la frammentazione della Cisgiordania abbiano ostacolato il movimento di giocatori e squadre, mentre l'interruzione delle competizioni ha inciso direttamente sulla preparazione delle nuove generazioni".

Barghouti ha aggiunto che "restaurare il calcio palestinese al livello pre-bellico non sarà un compito facile".

Speranze e prospettive per il futuro

Per facilitare la ripresa ufficiale, la federazione palestinese ha organizzato tornei di prova nelle diverse province. Questa fase iniziale sarà di attivazione, senza promozioni o retrocessioni, e mira a riorganizzare l'intero settore sportivo, fornendo supporto essenziale ai club e riabilitando le infrastrutture danneggiate. Dima Yousef, portavoce della federazione, ha sottolineato che "il successo di questa fase richiede un sostegno economico e logistico per i club e la federazione, in un contesto ancora segnato da profonde perdite umane e materiali".

Nonostante le immense difficoltà, il ritorno del calcio rappresenta un potente segnale di speranza per la società palestinese. Molti giovani atleti, come Basel Harbawi, vedono in questa ripresa l'occasione per rilanciare le proprie ambizioni sportive e contribuire attivamente alla rinascita del calcio nel loro paese. La Coppa dei Mille Martiri, in questo scenario, si configura come molto più di un semplice torneo: è un simbolo tangibile della resilienza e della determinazione di un popolo a guardare al futuro.