L’Inter prosegue nel rafforzamento della propria rosa, attingendo dal campionato di Premier League. Dopo aver ufficializzato l’arrivo a parametro zero di John Stones, il club nerazzurro è ora prossimo a chiudere l’accordo per Djed Spence, terzino destro del Tottenham, individuato come potenziale sostituto di Denzel Dumfries. Contestualmente, la dirigenza sta valutando l’acquisizione di Curtis Jones dal Liverpool, un profilo che potrebbe subentrare a Davide Frattesi, il quale appare sempre più vicino a un trasferimento alla Lazio.

Spence è atteso a Milano nelle prossime ore per le visite mediche e la successiva firma del contratto con l’Inter.

L’operazione per il suo trasferimento prevede un esborso superiore ai trenta milioni di euro destinati al Tottenham. Il club inglese ha infatti stabilito una valutazione significativa per il difensore, reduce dal rinnovo contrattuale e da prestazioni di rilievo con la nazionale inglese durante il Mondiale 2026.

La strategia nerazzurra sul mercato

Con l’eventuale arrivo di Spence e Jones, l’Inter vedrebbe aumentare la presenza britannica nella propria rosa, dopo l’ingaggio di Stones. Il regolamento vigente permette il tesseramento di tre giocatori extra-UE, ma l’acquisizione di un calciatore britannico o albanese non occupa uno dei due slot disponibili per gli extracomunitari. Questo aspetto regolamentare garantisce una maggiore flessibilità alla società nerazzurra nelle sue strategie di mercato.

Per quanto concerne Curtis Jones, il centrocampista del Liverpool è ritenuto il profilo ideale per sostituire Frattesi, il quale sembra ormai destinato a lasciare Milano per la Lazio. L’Inter si prepara così a una mini-rivoluzione a centrocampo e sulle fasce, concentrandosi su elementi con esperienza internazionale e caratteristiche funzionali al calcio italiano.

Il futuro di Djed Spence e l'interesse dei club

Il futuro di Djed Spence ha suscitato l’interesse di diversi club europei. Il Tottenham ha proposto il giocatore sia al Liverpool sia al Manchester United, con l’obiettivo di trovargli una soluzione che gli garantisca maggiore spazio in campo, specialmente dopo le sue buone prestazioni con la nazionale inglese.

Tuttavia, nessuna delle due società inglesi ha finora avanzato un’offerta formale. L’Inter si è inserita nella trattativa, ma permane una distanza tra la valutazione del club londinese e le cifre proposte dai nerazzurri. Spence, venticinquenne, proviene da una stagione positiva e rappresenta un’opzione di valore per la fascia destra, reparto in cui il Tottenham vanta già alternative di alto livello come Pedro Porro.

La trattativa tra Inter e Tottenham è dunque in fase avanzata, con i nerazzurri che mirano a definire l’operazione nelle prossime ore. L’eventuale arrivo di Spence e il forte interesse per Jones sottolineano la volontà dell’Inter di costruire una squadra sempre più competitiva, anche sul palcoscenico internazionale.