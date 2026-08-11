Il mercato delle big italiane potrebbe sviluppare nei prossimi giorni tre scenari molto diversi. La Juventus starebbe lavorando con il PSG per Zion Suzuki, con l'operazione che potrebbe avere anche un significato in prospettiva Alisson. Il Milan, invece, potrebbe dialogare con l'Atalanta per Samuele Ricci, mentre la Roma sarebbe pronta a valutare la cessione di Ziolkowski davanti a un'offerta da circa 20 milioni.

Juventus-PSG, Suzuki in prestito: un anno per aspettare Alisson

Juventus e PSG starebbero dialogando per il trasferimento in prestito secco a Torino di Zion Suzuki.

Il portiere giapponese sarebbe destinato a essere acquistato dal club parigino per circa 35 milioni di euro e successivamente girato ai bianconeri per una stagione. Una soluzione che potrebbe apparire discutibile, considerando che la Juventus finirebbe di fatto per valorizzare un giocatore di proprietà altrui, ma che potrebbe nascondere una strategia precisa. Fra un anno, infatti, Alisson Becker dovrebbe liberarsi dal contratto che lo lega al Liverpool, diventando un parametro zero particolarmente appetibile. Il portiere brasiliano rappresenta da tempo uno dei grandi obiettivi di Luciano Spalletti e, proprio nella prossima estate, il suo nome potrebbe tornare concretamente spendibile per la Juventus.

Suzuki rappresenterebbe quindi una soluzione temporanea, utile per coprire la porta nel breve periodo e contemporaneamente permettere alla dirigenza di attendere l'evoluzione della situazione contrattuale di Alisson.

Milan-Atalanta, asse caldo per Ricci: Bellanova possibile contropartita

Nel frattempo, potrebbe scaldarsi anche l'asse tra Milan e Atalanta. Il club bergamasco seguirebbe infatti con interesse Samuele Ricci, centrocampista che sarebbe considerato in uscita dalla società rossonera. La Dea potrebbe essere interessata a costruire una trattativa che non preveda esclusivamente un esborso economico, ma anche l'inserimento di alcune contropartite tecniche. Tra i nomi valutati ci sarebbe quello di Raoul Bellanova, esterno ex Inter che non rientrerebbe nei piani tattici di Maurizio Sarri e che potrebbe quindi rappresentare una pedina utile per sbloccare l'affare.

Un incrocio che permetterebbe all'Atalanta di ottenere Ricci e al Milan di liberarsi contemporaneamente di un giocatore non centrale nel progetto.

Resta infine da monitorare la posizione di Jan Ziolkowski alla Roma. Il difensore centrale polacco sarebbe tra i profili considerati sacrificabili da Gian Piero Gasperini e una proposta vicina ai 20 milioni di euro potrebbe essere sufficiente per convincere il club giallorosso a lasciarlo partire. Sul classe 2005 avrebbero già posato gli occhi diverse società della Saudi Pro League, pronte a valutare un investimento importante sul giovane centrale.