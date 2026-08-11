Il Como, fresco di ritorno in Serie A, ha già fissato la rotta per il futuro, delineando un percorso di crescita ambiziosa e strutturata. In un'intervista rilasciata l'11 agosto 2026, il direttore sportivo Carlalberto Ludi ha illustrato le prospettive del club, sottolineando l'intenzione di non porsi alcun limite alle proprie aspirazioni. "Non ci poniamo limiti", ha dichiarato Ludi, "l'obiettivo primario è crescere e consolidarci in Serie A, ma la nostra visione si estende anche a traguardi di prestigio come la conquista dello Scudetto e la partecipazione alla Champions League".

Le Strategie per una Crescita Sostenibile

Il progetto del Como, come spiegato dal direttore sportivo, si fonda su una programmazione a lungo termine, pilastro fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi più elevati. Questa strategia prevede investimenti mirati e significativi, non solo sul mercato dei giocatori per costruire una rosa di qualità, ma anche sulle infrastrutture del club. Ludi ha evidenziato l'impegno costante della società nel rafforzare la squadra attuale e, parallelamente, nel potenziare il settore giovanile, considerato un elemento cruciale per assicurare un futuro di successi. "Vogliamo edificare una squadra competitiva e un ambiente calcistico solido", ha affermato Ludi, "capace di affrontare con determinazione le impegnative sfide della Serie A e, in una prospettiva futura, di misurarsi nelle prestigiose competizioni europee".

Consolidamento in Serie A e Visione Internazionale

Dopo la recente e meritata promozione, il Como si appresta ad affrontare una stagione in Serie A che si preannuncia impegnativa, ma ricca di opportunità. La dirigenza del club punta con decisione a consolidare la propria presenza tra le realtà calcistiche di spicco in Italia, mantenendo fermo l'obiettivo di raggiungere, nel corso del tempo, i traguardi più ambiti: la vittoria dello Scudetto e la qualificazione alla Champions League. Questo ambizioso percorso è concepito come una crescita graduale e sostenibile, supportata da una gestione finanziaria attenta e da una chiara visione internazionale.

La società lombarda, come ulteriormente illustrato dal direttore sportivo, intende anche rafforzare il proprio legame con il territorio.

L'obiettivo è valorizzare la comunità locale e coinvolgere attivamente un numero sempre maggiore di tifosi e sponsor, creando una sinergia profonda tra la squadra e la sua gente. Il Como affronta il futuro con un marcato ottimismo, forte della sua professionalità e della volontà di continuare a investire per affermarsi stabilmente ai vertici del calcio italiano.