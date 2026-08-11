La S.S. Lazio e Polymarket hanno annunciato la risoluzione consensuale del loro contratto di sponsorizzazione. Questa decisione è maturata in uno spirito di reciproca collaborazione, a seguito delle nuove disposizioni emanate dalle Autorità competenti, che hanno modificato il quadro regolamentare di riferimento. L'accordo permette di concludere anticipatamente il rapporto commerciale, salvaguardando gli interessi di entrambe le entità.

Un aspetto cruciale dell'intesa transattiva prevede che Polymarket corrisponda alla S.S. Lazio l'intero importo pattuito per la stagione sportiva 2026/2027.

Questo garantisce al club biancoceleste la copertura economica prevista, nonostante la conclusione anticipata della partnership.

Il Contesto della Decisione

La risoluzione del rapporto è strettamente legata all'inserimento di Polymarket in una lista nera da parte delle Autorità italiane, per presunte attività di offerta di servizi di scommesse non autorizzate. In risposta a tale situazione, la S.S. Lazio aveva già provveduto a rimuovere il logo di Polymarket sia dal proprio sito ufficiale sia dalle maglie disponibili nello store online del club.

La conclusione anticipata di questa partnership potrebbe generare ripercussioni finanziarie per il club, in un momento già considerato delicato per la società e la sua dirigenza.

La gestione di queste implicazioni economiche rappresenterà una sfida significativa per la S.S. Lazio.

Dialogo Aperto e Future Opportunità

Nonostante la fine del rapporto contrattuale, entrambe le parti hanno confermato di mantenere reciproci rapporti di stima e collaborazione, con l'intenzione di proseguire il dialogo istituzionale. È stato inoltre specificato che, qualora il quadro regolamentare dovesse nuovamente consentirlo, la S.S. Lazio e Polymarket valuteranno con favore la possibilità di avviare una nuova partnership. La risoluzione attuale è stata presentata come una scelta condivisa e rispettosa delle nuove normative, evitando così l'insorgere di contenziosi tra le parti.