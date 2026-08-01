Il calciomercato entra nella sua fase più calda, da sempre ad agosto le trattative aumentano e le ufficialità si duplicano. Ecco le trattative live della giornata di oggi, sabato 1 agosto.
Calciomercato live: primo agosto
- Il Venezia sta conducendo un mercato faraonico per una neopromossa. Dopo i vari Basic, Adams, Rrahmani, Helgason, Nella- Kotchap, Lisman, è fatta per Somh che arriverà in prestito con diritto di riscatto. Ma ieri sera un'altra tratattiva è stata chiusa: in difesa arriva al Venezia dal Mechelen il marocchino Redouane Halhal, operazione da 5 milioni di euro più bonus.
- UFFICIALE! Palermo, preso Vavassori dall'Atalanta in prestito secco oneroso.
- La Cremonese su Trimboli del Mantova
- UFFICIALE! Dolomiti Bellunesi, preso Montenegro in prestito dalla Fiorentina
- Salernitana, fatta per Heinz: beffato il Catanzaro
- Sampdoria, Parma forte su Ghidotti
- Sampdoria e Benevento su Pierini
- UFFICIALE! Crotone, ufficiali i ritorni di Walter Guerra, Zak Ruggiero e gli arrivi di Bogdan Stauciuc e Mattia Tordini.
- UFFICIALE! "La Casertana FC comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore Franco Orlando Vezzoni che sottoscrive un accordo biennale. L’esterno classe 2001 è reduce dall’esperienza con la maglia della Vis Pesaro (serie C – Girone B) con cui ha messo insieme 27 presenze e 4 reti. Argentino di Cordoba, Vezzoni è cresciuto nel settore giovanile dell’Inter. Il debutto tra i professionisti avviene nel 2021 con la Pro Patria; sono due le stagioni con il club di Busto Arsizio. Successivamente il passaggio al Foggia con cui colleziona 57 presenze in due campionati."
- UFFICIALE! Cavese, ufficiale il ritorno di Francesco Maiolo: prestito dal Catanzaro
- Il Lecce nella notte ha chiuso l'affare Geubbels: già seguito lo scorso anno, in lecce quest'anno ha trovato l'accordo con la sua squadra, il Paris FC e con il giocatore. Affare da circa 5,5 mln. Per la fascia il nome caldo è Otele.
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