Il calciomercato continua a entrare nel vivo e, nelle ultime ore, sono diverse le società che hanno accelerato le rispettive operazioni.

Molto vicino invece un importante rinforzo per il Venezia, che avrebbe praticamente definito l'arrivo di Simon Sohm dalla Fiorentina. Dopo una stagione positiva tra Fiorentina e Bologna, il centrocampista è pronto a trasferirsi in laguna con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Restano soltanto gli ultimi dettagli da sistemare prima della fumata bianca, attesa nel corso del fine settimana.

Ancora una volta i lagunari sono pronti ad investire dopo gli arrivi dei vari Rrahmani, Bella Kotchap, Akor Adams.

Guarda invece al futuro il Parma, che ha ufficializzato un investimento di prospettiva assicurandosi Ousmane Diallo Thiao, esterno offensivo classe 2007 proveniente dal Borussia Dortmund. Il giovane talento, fresco campione d'Europa Under 19 con la Spagna, arriva per circa 1,5 milioni di euro e ha firmato un contratto che lo legherà ai ducali fino al 30 giugno 2031. Un'operazione che conferma la volontà del club emiliano di puntare sui migliori giovani del panorama europeo.

Anche il Monza ha messo a segno un nuovo colpo. Il club brianzolo ha infatti chiuso l'operazione per Akinsamiro, rinforzando ulteriormente il proprio organico in vista della nuova stagione.

Lecce, c'è un nome caldo

Il Lecce ha iniziato a guardarsi intorno per sostituire Lamek Banda dopo il caos dei giorni scorsi. Il club ha iniziato il pressing per Philip Otele, esterno offensivo nigeriano classe 1999 di proprietà del Basilea. Nell'ultima stagione il giocatore ha vestito la maglia dell'Amburgo, in Germania, collezionando nove presenze, un gol e un assist. Il club svizzero preferirebbe una cessione a titolo definitivo, mentre i salentini stanno valutando la sostenibilità economica dell'operazione prima di affondare il colpo.

Sul taccuino del direttore sportivo giallorosso resta però anche un'altra pista che porta ancora in Svizzera. Si tratta di Alan Virginius, esterno offensivo dello Young Boys, considerato l'alternativa principale a Otele.

In questo caso, però, la richiesta economica del club elvetico è ancora più elevata: circa 6 milioni di euro, cifra che impone attente riflessioni al Lecce. Le prossime ore potrebbero regalare nuove accelerazioni, soprattutto sul fronte Lecce, dove resta da capire se la scelta definitiva ricadrà su Otele o su Virginius. Il mercato, però, è ancora lungo e le sorprese sembrano essere appena iniziate.