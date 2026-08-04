Il Genoa continua a lavorare per completare l'organico a disposizione di De Rossi e, a pochi giorni dall'inizio della nuova stagione, la priorità resta l'attacco. Il club rossoblù è alla ricerca di un centravanti e di un esterno offensivo, senza però perdere di vista l'opportunità di aggiungere anche un difensore e un centrocampista, qualora si presentassero le condizioni giuste sul mercato.

Per il reparto offensivo i nomi più caldi sono quelli di Ure e George Ilenikhena. Il primo, attaccante dello Žilina, è considerato uno dei profili più interessanti tra i giovani monitorati dalla dirigenza genoana.

Il secondo, classe 2006 di proprietà del Monaco, è reduce da una stagione divisa tra Ligue 1, Coppa di Francia e Champions League. Il suo valore economico è elevato, ma il Genoa continua a seguire con attenzione la situazione nella speranza che possano aprirsi margini per un'operazione sostenibile. Tra gli obiettivi figura anche Salis Abdulai Samed, centrocampista del Sunderland. I

Sul fronte cessioni resta aperta la questione Norton-Cuffy. Il difensore è finito nel mirino del Montpellier, ma la distanza tra domanda e offerta è ancora significativa. Il Genoa continua a chiedere circa un milione di euro, mentre il club francese non è ancora arrivato a quella cifra. Da questa cessione potrebbero arrivare risorse importanti da reinvestire sul mercato.

Capitolo a parte riguarda Armand Laurienté. L'esterno francese del Sassuolo è stato proposto sia al Genoa sia al Pisa, ma al momento l'operazione appare molto complicata. Il club emiliano preferirebbe una cessione a titolo definitivo o con obbligo di riscatto, mentre il Genoa non sembra intenzionato a investire le cifre richieste.

Le altre: Adzic al Sassuolo, nuovo nome per l'attacco del Lecce

Dopo i saluti di Sottil e di Banda (con il caos arrivato dalla sua mancata presentazione al ritiro), il Lecce ha trattato Otele per l'esterno d'attacco, ma nelle ultime ore la tratattiva sembra essersi complicata con il Basilea che ha alzato le richieste considerando le numerose pretendenti. Allora i salentini avrebbero deciso di tornare su un nome che era seguito da diversi giorni: nel mirino di Trinchera è tornata l’ala dello Young Boys Alan Virginius.

Il Venezia intanto, aveva praticamente chiuso per Lorenzo Montipò, ma ora ci sono degli ostacoli alla trattativa. L'accordo tra l'Hellas e il Venezia, per il suo trasferimento in laguna, infatti è cosa fatta, ma all'estremo difensore gialloblù non convince la formula della cessione: prestito, col Venezia che pagherebbe l’ingaggio totale. Montipò preferirebbe invece la cessione a titolo definitivo. Per questo la trattativa è congelata.

Intanto, Daniel Maldini è da tempo un obiettivo del Cagliari. Nelle ultime ore l'Atalanta ha aperto al prestito del trequartista

Il Sassuolo ha chiuso un altro affare: Adzic è ufficialmente un nuovo giocatore del Sassuolo. Il club neroverde ha superato la concorrenza di diverse altre squadre, trovando l'accordo per il centrocampista.