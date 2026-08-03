Il calciomercato estivo continua a entrare nel vivo e, a poche settimane dall'inizio dei campionati, i club di Serie B e Serie C sono al lavoro per completare gli organici. Tra trattative, sondaggi e operazioni in dirittura d'arrivo, le prossime ore potrebbero risultare decisive per diverse società.

Serie B: tanti tavoli aperti, si accelera per gli ultimi rinforzi

In Serie B sono giorni particolarmente intensi. Molti direttori sportivi stanno concentrando gli sforzi sugli ultimi innesti per consegnare agli allenatori rose il più possibile complete prima del via ufficiale della stagione.

Non mancano i duelli di mercato per alcuni profili particolarmente richiesti, con diverse squadre che stanno valutando formule differenti tra prestiti, acquisti a titolo definitivo e operazioni con diritto di riscatto.

Il Cesena continua a essere tra le squadre più attive di questa fase di mercato. Il club bianconero accoglie i nuovi acquisti Fiori, reduce dall'esperienza al Mantova ma di proprietà del Frosinone, e Debenedetti, attaccante arrivato dal Genoa dopo la stagione con l'Entella. Non è finita qui: sono ormai ai dettagli anche gli arrivi del difensore centrale Ilic, di proprietà del Bologna e reduce dal prestito all'Anderlecht, e del regista spagnolo Yepes, in uscita dall'Empoli.

Si muove anche il Südtirol, che ha definito l'ingaggio del promettente portiere Vadjunec, prelevato dal Treviso, mentre il Pisa prepara il prossimo investimento dopo la cessione di Durosinmi al Genk per circa 11 milioni di euro.

I nerazzurri sono al lavoro per rinforzare l'attacco e seguono con attenzione i profili di Adorante, Abiuso e Artistico. Nelle ultime ore sarebbero aumentati i contatti con il Venezia per arrivare al primo obiettivo: Adorante, ma la trattativa è abbastanza complessa.

In casa Vicenza, invece, tiene banco la situazione di Tsadjout. L'attaccante è fermo per infortunio e gli accertamenti in programma nelle prossime ore chiariranno i tempi di recupero. Nel frattempo il club biancorosso riflette anche sul futuro di Della Morte, che potrebbe restare in rosa nonostante le richieste di mercato.

Serie C: il Sorrento protagonista, Viscardi in arrivo

Anche in Serie C (che da poco ha comunicato gironi e calendario) il mercato continua a regalare novità.

Tra le operazioni più importanti c'è quella che riguarda il Sorrento, vicino a rinforzare ulteriormente la corsia mancina con l'arrivo di Alessandro Viscardi dal Benevento. Il difensore classe 2004 rappresenta un investimento in prospettiva e conferma la volontà del club campano di costruire una rosa competitiva. Con lui in arrivo anche Starita. Il Foggia, dopo l'arrivo di Di Pasquale, continua a lavorare per completare la rosa a disposizione di Gaetano Auteri. Il sogno per il centrocampo potrebbe essere Theophilus Awua, reduce da una stagione esaltante con la Cavese e profilo di grande esperienza in Serie C, con anche 36 presenze in Serie B.

Nel frattempo proseguono le trattative in tutti e tre i gironi.

Diverse società stanno lavorando per definire gli ultimi dettagli di acquisti e cessioni, mentre altre attendono di sbloccare alcune uscite prima di affondare il colpo sui principali obiettivi. Il mese di agosto si preannuncia quindi decisivo, con un effetto domino che potrebbe coinvolgere numerose squadre e modificare sensibilmente gli equilibri della categoria.

Insomma, il mercato è tutt'altro che concluso: tra Serie B e Serie C sono attesi ancora numerosi colpi nelle prossime settimane, con dirigenti e procuratori impegnati senza sosta per definire le rose che affronteranno la stagione 2026/27.