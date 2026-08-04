Neymar non ha ancora deciso quale sarà il prossimo capitolo della sua carriera. L'attaccante brasiliano, legato al Santos fino a dicembre, ha preferito non sbilanciarsi sul proprio futuro, mentre il padre esclude l'ipotesi di un ritiro.

Il futuro dopo il Santos

Il 34enne ha concluso la sua esperienza con la nazionale brasiliana dopo l'eliminazione della "Seleção" agli ottavi dell'ultimo Mondiale contro la Norvegia. Ora il suo contratto con il Santos, il club in cui è cresciuto calcisticamente, scadrà a dicembre.

"Quando scadrà il mio contratto, penserò se rimanere al Santos, andarmene o smettere di giocare.

Non so davvero cosa farò", ha dichiarato Neymar durante un'asta di beneficenza a San Paolo, rispondendo a una domanda sul suo futuro.

Le condizioni fisiche e le parole del padre

Il brasiliano ha ribadito di voler affrontare il finale di stagione senza guardare troppo avanti: "Procediamo un passo alla volta, una partita alla volta. Mi sento bene fisicamente". L'ex giocatore di Barcellona e Paris Saint-Germain è stato infatti condizionato negli ultimi anni da una lunga serie di infortuni.

Anche il padre e agente, Neymar da Silva Santos, ha commentato il futuro del figlio, allontanando l'ipotesi del ritiro: "Neymar ama giocare a calcio. Cos'altro potrebbe fare? Non ha ancora una laurea in medicina, quindi continuerà".