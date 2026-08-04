Il Pisa continua a muoversi con decisione sul mercato per consegnare a Bianco una rosa sempre più competitiva in vista della nuova stagione. La dirigenza nerazzurra sta lavorando su più tavoli contemporaneamente, con l'obiettivo di rinforzare ogni reparto e aumentare il livello tecnico della squadra dopo la promozione in Serie A.

In cima alla lista dei desideri c'è Filippo Pittarello, attaccante reduce da una stagione positiva con la maglia del Catanzaro. Il centravanti piace molto ai dirigenti toscani, che lo considerano un profilo ideale per completare il reparto offensivo grazie alle sue caratteristiche fisiche e alla capacità di lavorare per la squadra.

La trattativa è ancora nelle fasi iniziali, ma il Pisa segue il giocatore con grande interesse e potrebbe presto provare ad affondare il colpo. Sembra sfumato invece Vogliacco che andrà a Cremona con ogni probabilità.

Il mercato nerazzurro, comunque, non si limita a questi due obiettivi. La società sta monitorando anche diversi profili per il centrocampo e per le corsie esterne. Tra i nomi osservati figurano il terzino sinistro Dorval del Bari, Aurelio dello Spezia e Pace dell'Empoli.

Per il reparto offensivo restano sotto osservazione anche altri giocatori. Tra questi Marina del Betis, Pio Esposito dello Spezia, oltre agli esterni N'Guessan e Insigne del Palermo.

Calciomercato: colpaccio Palermo

Il Palermo ha chiuso per Strefezza, la Samp acquista Viti a titolo definitivo. Doppio colpo per il Sudtirol: arrivano Vasic e Veroli. Il Cesena ufficializza il classe 2004 Pagano dalla Roma. La Sampdoria intanto ha chiesto informazioni per Mosti della Juve Stabia che poco fa ha ufficializzato l'arrivo del difensore Tommaso Maggioni.

Il Padova lascia la strada che porta a Shpendi: non si sarebbe trovato l'accordo con il calciatore. Allora il club veneto starebbe insistendo in queste ore per Moro del Sassuolo. La cifra per la quale i neroverdi lasceranno partire la punta è di 1,5 milioni di euro, tanti per il campionato cadetto e per i veneti, xhr sono stati già molto attivi in questa sessione di mercato.

L'Ascoli pensa al sostituto di Alagna. Due profili fanno gola in casa picchio, secondo la Gazzetta dello Sport: il primo è quello di Lorenzo Dickmann, in uscita dal Bari. Il secondo sarebbe Riccardo Capellini, attualmente di proprietà del Pescara.