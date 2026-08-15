Il calciomercato continua a regalare movimenti importanti tra Serie C e categorie inferiori. Una delle società più attive è senza dubbio il Pescara, che mette a segno tre operazioni e rinforza sensibilmente la rosa. Gli abruzzesi si assicurano a titolo definitivo dal Venezia il difensore Giorgio Altare, classe 1998, già arrivato in prestito lo scorso febbraio. Dall’Inter arriva invece il terzino Matteo Motta, 21 anni, che firma un contratto triennale. Per il centrocampo ecco Victor Ehuwa Eletu, classe 2005, prelevato dal Milan con un accordo biennale.

Si muove con decisione anche il Campobasso. Il club molisano ha ufficializzato il difensore Gabriele Corbo, 26 anni ed ex Pescara, con un contratto biennale. A centrocampo arrivano inoltre Francesco Chirico, classe 2008 dalla Reggina, e Riccardo Fogliata, 22 anni, in prestito dall’Union Brescia.

Novità anche in casa Scafatese, che ha tesserato Juan Ignacio Brunet Bordin, centrocampista classe 1998 con una buona esperienza maturata in Serie C indossando le maglie di Sestri Levante e Campobasso.

Colpo offensivo del Monopoli, che si assicura Nicolas Parravicini, 29 anni, proveniente dal Bastia, nella Ligue 2 francese. Per l’attaccante contratto fino al 30 giugno 2028.

Catania, ecco Russo

Operazione interessante anche per il Catania, che ha ufficializzato l'arrivo di Flavio Russo dal Sassuolo con la formula del prestito.

L'attaccante classe 2004 conosce già l'ambiente etneo, dove cinque anni fa aveva fatto il suo esordio tra i professionisti, e arriva dopo le esperienze con Cesena, Virtus Entella e Pescara. Il Cosenza lavora invece sulla difesa e ufficializza Razvan Pascalau, 22 anni scuola Lecce, e Alessandro Dalmazzi, 32 anni, della Sambenedettese. Il Perugia prende dal Sorrento l'attaccante Antonio Sabbatani, classe 2002, con un contratto fino al giugno 2029.

Movimenti anche per lo Spezia, che accoglie in prestito dal Pisa il difensore Matiejus Sapola, 20 anni, mentre il Lumezzane prende dal Napoli il terzino sinistro Giuseppe D'Angelo.

Mercato vivace anche in Serie D: la Nocerina prende Francesco Stefanelli dal Guidonia Montecelio, mentre il Melfi si rinforza con Ioan Husson e Adama Sane. Il Termoli, infine, chiude per Matteo Bonotto dal Cerignola e per Luigi Calemme, reduce dall'esperienza alla Palmese.