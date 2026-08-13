Il calciomercato di Serie C entra sempre più nel vivo e le ultime ore hanno portato diverse operazioni tra ufficialità e trattative ormai vicine alla conclusione. Da Livorno a Catania, passando per Foggia, Casertana e Campobasso, sono numerosi i club al lavoro per completare gli organici in vista dell'inizio della nuova stagione.

Il Livorno ha ufficializzato l'arrivo di Tommaso Arrigoni dal Cesena. Un innesto di esperienza per la formazione amaranto, che aggiunge qualità e conoscenza della categoria al proprio centrocampo.

Si muove con decisione anche il Catania, che ha praticamente definito l'arrivo di Flavio Russo.

L'attaccante è pronto a trasferirsi in Sicilia in prestito dal Sassuolo, andando ad arricchire ulteriormente il reparto offensivo rossazzurro.

Doppia operazione ufficiale, invece, per il Foggia, che ha annunciato gli arrivi di Yanis Merdji e Michele Bigonzoni, proseguendo così il lavoro di costruzione della rosa. Novità anche sul fronte Perugia, dove viene segnalato un forte apprezzamento per Matteo Cortesi dell'Arezzo.

Colpo in difesa per la Casertana: Alessandro Caporale è un nuovo calciatore rossoblù. Il difensore arriva a titolo definitivo dal Cosenza, rinforzando un reparto sul quale il club campano sta intervenendo con decisione.

Particolarmente attivo anche il Campobasso, vicino a chiudere addirittura un doppio innesto.

È fatta per Gabriele Corbo, difensore ex Pescara, e per Riccardo Fogliata, centrocampista proveniente dall'Union Brescia. Due operazioni che testimoniano le ambizioni del club molisano.

Il Bari ha ufficializzato la cessione di Dorval al Catanzaro

A pochi giorni dalle prime gare ufficiali, dunque, il mercato continua ad accelerare: organici ancora in costruzione e diverse società pronte a piazzare gli ultimi colpi per presentarsi al via nelle migliori condizioni possibili.

Il mercato, dunque, continua a correre e le prossime ore potrebbero regalare ulteriori novità. Le società accelerano per consegnare agli allenatori rose sempre più complete in vista dell'inizio della stagione. Tra colpi ufficiali e trattative ormai in dirittura d'arrivo, in Serie B e soprattutto in Serie C si preannunciano ancora giorni particolarmente intensi.