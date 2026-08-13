Il Crotone accelera sul mercato e inserisce tre giovani profili destinati a rafforzare difesa, centrocampo e attacco. Il club pitagorico ha ufficializzato gli arrivi di William Feola dall’Hellas Verona, Iker Torres Delgado dal Mallorca B e Arthur Spadoni dall’Avellino. Operazioni diverse per formula e percorso, ma accomunate dalla stessa linea: puntare su calciatori giovani e con margini di crescita. Il primo impegno ufficiale degli squali sarà il 16 agosto nel Primo Turno Eliminatorio di Coppa Italia contro il Cosenza.

William Feola al Crotone: rinforzo giovane per la difesa

William Feola è il nuovo volto della difesa del Crotone. Romano, classe 2006, il calciatore arriva dall’Hellas Verona con la formula del prestito e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Cresciuto nel settore giovanile giallorosso, Feola ha maturato esperienza nel campionato Primavera 1, vestendo le maglie di Como e Verona. Ora il giovane difensore è chiamato a compiere un altro passo importante della sua crescita, questa volta tra i professionisti con la maglia rossoblù.

Iker Torres Delgado, talento spagnolo per il centrocampo del Crotone

A centrocampo il Crotone guarda alla Spagna e punta su Iker Torres Delgado. Nato a Pineda de Mar, il centrocampista ha compiuto vent’anni lo scorso 19 giugno e nell’ultima stagione si è messo in evidenza con il Mallorca B, realizzando sei reti.

Un rendimento che ha attirato l’attenzione del club pitagorico, pronto a scommettere sulle sue qualità. Torres Delgado ha firmato un contratto triennale e rappresenta un investimento importante per il presente e soprattutto per il futuro della squadra.

Arthur Spadoni al Crotone: nuova soluzione per l’attacco

Per il reparto offensivo arriva Arthur Spadoni, giovane attaccante di 19 anni proveniente dall’Avellino. Nato a Mokamo, nella Repubblica Democratica del Congo, possiede anche la cittadinanza italiana. Campione d’Italia con il Torino U18, Spadoni ha trovato spazio nella seconda parte della scorsa stagione con l’Avellino, mettendosi in luce con la Primavera a suon di gol. Il Crotone punta quindi sulla sua capacità realizzativa e sulla voglia di affermarsi nel calcio professionistico.